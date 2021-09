MAYNILA— Nagkaroon ng tensiyon bago nagbukas ang registration site ng Commission on Elections (Comelec) sa Parañaque Sports Complex sa likod ng City Hall, Biyernes ng umaga.

Nagulat ang mga maagang pumila nang magkaroon ng panibagong pila papasok ng gate. Mga botante na taga-District 1 umano ang mga ito na pinaghiwalay ng pila.

Sinabi ng mga pulis na dapat isang pila pa rin ang gawin at hiwalay lang ang mga senior citizen at PWDs.

Hundreds queued to register at the Parañaque Sports Complex, among them a couple who brought their own chairs to the line. Police arrived to enforce a single line. #Halalan2022 pic.twitter.com/IgygQLApDy — Anjo Bagaoisan (@anjo_bagaoisan) September 24, 2021

Sa unang anunsyo kasi ng Comelec, may registration ngayong Biyernes sa sports complex para sa District 1 at District 2.

Pero sinabi ng Comelec na hindi tuloy ang pagpaparehistro ng District 1 sa sports complex.

Ikinadismaya ito ng mga galing District 1 dahil kabado silang hindi na aabot kung pumila pa sa registration na in-extend pala sa isang mall.

Sa huli, umalis din sila.

Umabot ng mahigit 100 katao ang nakapila sa site bago pa nagbukas ang registration site.

May nagbitbit na rin ng sariling upuan para hindi mapagod sa pila.

Unang pumila rito ng alas-3 ng madaling-araw ang mga first time voter na sina Gerald Domingo at mga kaibigan niya.

“It’s late, but it’s never too late to register, especially now when we have to make our vote count,” sabi niya.

First-time voter Gerald Domingo, 21, was 1st in line outside the Parañaque Comelec site. He admits he registered too close to the deadline.



“It’s late, but it’s never too late to register, especially now when we have to make our vote count.”#Halalan2022 pic.twitter.com/VvLHdWIT2k — Anjo Bagaoisan (@anjo_bagaoisan) September 24, 2021

Ang 18-anyos na si Mary Jade Himan, binitbit ang anak para maagang makapila.

Sabi ng kasama niyang pinsan na si Darlyn Jane Himan, 21, importanteng makapagparehistro.

"Kahit isang boto lang po, makakapag-change po tayo ng kung ano po ang kalagayan natin,” ani Himan.

Hinahabol nila ang pag-cut off ng bilang ng mga makakapagparehistro.

Kahit pinapayagan nang hindi magsuot ng face shield sa labas, nagdala pa rin ang mga magpaparehistro ng mga ito dahil kailangan sa loob.

Some were unable to register because they only brought with them barangay IDs. These have to be supplemented with other valid gov't IDs. #Halalan2022 pic.twitter.com/4iFT1wlcWF — Anjo Bagaoisan (@anjo_bagaoisan) September 24, 2021

Umikot na sa ibang kanto ang haba ng pila sa dami ng naghihintay.

Pagpasok sa sports complex, naging maayos din ang sistema ng pagpaparehistro.

Kukuha ng form sa bungad ng complex at ifi-fill out ito sa mga armchair.

Pero may ilang nabigo rin na makapagparehistro dahil kulang ang dala nilang ID.

Mga barangay ID lang kasi ang dala nila pero kailangang may dala rin silang government ID bilang dagdag patunay ng tirahan nila.

Huling araw ito ng pagpaparehistro sa sports complex.

Ipapatuloy naman ang registration sa 2 mall—ang Ayala Malls by the Bay para sa District 1 at SM BF naman para sa District 2— sa Sabado at sa nalalabing 4 na araw ng pagpaparehistro para sa Halalan 2022.