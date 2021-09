Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Dagsa ang mga deboto sa Quiapo Church sa Maynila para sa huling Biyernes ng buwan ng Setyembre.

Sa Minor Basilica of the Black Nazarene ay mahaba na ang pila sa Carriedo Street at puno na rin ng tao sa Plaza Miranda.

Nagpapatupad pa rin ng 10 percent seating capacity sa loob ng simbahan at tanging fully vaccinated lang ang mga pinapapasok. Sa pila pa lamang ay tinitingnan na ang vaccination card na magpapatunay sa vaccination status ng mga deboto.

Kahit hindi na required ang pagsusuot ng face shield sa open area, kailangan pa rin ito kung magsisimba sa Quiapo lalo na kung papasok sa simbahan. Kailangan din ang face shield kahit ang mga nakapila para makinig ng misa sa Plaza Miranda.

- TeleRadyo 24 Setyembre 2021