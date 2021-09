DOH: Di pa masasabi kung bumaba na ang COVID-19 cases sa NCR

Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Nais pa ring maging maingat ng Department of Health (DOH) bagama't nakikita na umano na may pagbaba sa bilang ng mga kaso ng COVID-19, partikular na sa Metro Manila.

Sa ngayon kasi ay bumababa na anila ang naisasagawang testing sa mga laboratoryo.

"Ayaw pa rin po namin magdeklara na sinasabing pababa na ang mga kaso. Kelangan pag-aralan muna namin kasama ang mga eksperto if this slow decline in the number of cases (whether) we can confirm na bumababa na ang mga kaso o apektado lang ng testing output o ibang factors na meron,"ani DOH Undersecretary Maria Rosario Vergeire.

Sa National Capital Region (NCR), halimbawa, nasa 258,000 lang na samples ang na-test nitong nagdaang linggo kumpara sa 287,000 travel samples dalawang linggo na ang nakaraan.

Sa buong bansa naman ay 539,000 samples ang na-test nitong nagdaang linggo, na mas mababa nang 30,000 kumpara sa sinundan na linggo. Inaalam pa ng DOH ang dahilan kung bakit bumaba ang testing output ng bansa.

Isa sa nakikitang problema ang logistics, kung saan posibleng walang swab o walang magsu-swab - maaari kasing nabawasan ang mga tauhan ng mga laboratoryo dahil sa pagkakasakit.

Pero isa rin sa mga nakikitang pangunahing rason ay ang paggamit ng mga lokal na pamahalaan ng rapid antigen test na hindi pa naisasama sa bilang ng mga kasong inire-report kada araw.

"Nahihirapan kami kasi aside from LGU (local government unit), marami na ang gumagamit na antigen test sa mga maliliit na clinic, mga outpatient clinics, ginagamit na rin po sa mga bahay-bahay. Kami ay nanghihikayat sa ating mga kababayan, kung sakaling gumagamit ng antigen test, please make sure you inform your LGU especially kung positive ang lumalabas na resulta niyo dahil meron pa tayong ibang proseso na kailangang isagawa," ani Vergeire.

Inatasan naman ang DOH-NCR na tumulong sa registration ng mga pasilidad na gumagamit ng antigen test.

"Kailangang tiyakin ng DOH-NCR-CHD na ang antigen line test ay maka-consolidate ng health facilities, temporary treatment and monitoring facilities at sariling LGUs. May kinalaman pa rin ito para mapabuti ang reporting ng COVID-19 cases. Pero siyempre 'yung mga positibo subject pa rin po 'yan for confirmatory test," ani Presidential Spokesperson Harry Roque.

At dahil patuloy pang inaalam ang dahilan ng pagbaba ng kaso ng sakit, malinaw na hindi pa lubusang maituturo bilang dahilan ang alert level system at granular lockdown sa Kamaynilaan.

"Hindi pa maibibigay at masasabi kung itong mabagal na pagbaba sa National Capital Region na mga kaso ay talagang ma-attribute natin solely sa pagpapatupad ng policy shift na ito," ani Vergeire.

Tingin ng DOH na maaaring umabot ng higit 6,000 ang daily cases ng NCR sa katapusan ng buwan pero bababa ng 4,450 pagsapit ng katapusan ng Oktubre.

Higit 58,000 naman ang nakikita nilang active cases sa rehiyon pagdating ng katapusan ng buwan, at bababa sa higit 46,000 sa katapusan ng Oktubre.

Sa ngayon, may 41,609 active cases sa Metro Manila.

-- Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News