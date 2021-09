Watch more on iWantTFC

MAYNILA—Pinayuhan ng Department of the Interior and Local Government (DILG) ang publiko nitong Biyernes na magdala pa rin ng face shield lalo’t sa mga pagkakataon na dapat pa rin itong isuot.

“Mas maganda magdala pa rin ng face shield, ’yun nga lang hindi na naman natin kailangang isuot ito most of the time kung tayo ay nasa outdoor setting,” pahayag ni DILG Undersecretary Jonathan Malaya.

Ayon kay Malaya, hindi naman umano kumplikado ang bagong direktiba ng Pangulong Rodrigo Duterte at mismong ang tao ang pwedeng magdesisyon kung kailan ito dapat gamitin.

“Kailangang magdala po tayo kasi hindi natin alam kung saan tayo pupunta. For example, pauwi na tayo tapos sabihin natin bibili tayo ng gamot so hindi tayo papapasukin ng guard kung wala tayong face shield dahil magiging closed at crowded area yung pupuntahan natin,” sabi ni Malaya.

Sa panayam sa TeleRadyo, sinabi ni Malaya na nagpupulong na ang sub-technical working group at Department of Health para makapaglabas ng madaling gabay para sa publiko ng mga posibleng mga lugar kung saan kakailanganin pa rin ang pagsusuot ng face shield.

Nitong Miyerkoles, inanunsiyo ni Duterte na hindi na kailangan pang magsuot ng face shield sa mga lugar na open areas o wala sa kategorya na crowded, closed, at close contact.

“Kailangang magkaroon ng adjustment. ’Yung Department of Health minimum public health standard gagawan natin ng adjustment. ’Yung mga ordinansa ng mga local government units kung may mga penalties sila kailangan iadjust ito para mag-conform dito sa bagong naging direktiba ng ating pangulo,” saad ni Malaya.

Samantala, nilinaw ni Malaya na ang pagsusuot ng vaccination card na parang ID ay suhestiyon ni Undersecretary Martin Diño at hindi polisiya ng DILG.

“Hindi po namin ’yun polisiya. Bilang isang suhestiyon, ito po ipinasa na namin sa IATF kung saan ito ay currently pending. Pero lilinawin ko lang po it is just a suggestion at wala pang pormal na desisyon ang IATF tungkol dito,” sabi niya.