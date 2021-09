MAYNILA - Patuloy na nage-evaluate at naga-assess ang Department of Education sa Bicol Region para sa mga paaralang pampubliko na makakasama sa limited face-to-face pilot classes sa kanilang lugar.

Ayon kay Gilbert Sadsad, regional director ng DepEd sa Bicol, una silang nakapag-identify ng 305 na paaralan gamit ang kanilang school readiness checklist para sana sa face-to-face classes. Ang mga paaralang ito ay matatagpuan sa 13 divisions ng DepEd sa 6 na probinsiya at 7 siyudad.

“However, when the president approved the other week na itututoy itong limited face-to-face, nilimit muna namin, ni reevaluate ang mga schools to 50. Out of this 50, makikita natin na maaari tayong magkaroon ng 10 o 13 paaralan na mapabilang doon sa tinatawag nating first 100 public schools na magkakaroon ng limited face-to-face,” sabi niya.

Sa panayam sa TeleRadyo Biyernes ng umaga, sinabi ni Sadsad na sa Lunes inaasahang magsisimula ang reassessment gamit ang school safety tool sa mga paaralang magka-qualify para sa pilot run ng in-person classes.

“Iba-validate ng mga division composite team na kung saan dito iche-check na ang data, together with the Department of Health dito sa Bicol, kung totoong walang positibo sa COVID sa area,” pahayag niya.

Sakaling magkaroon na ng pinal na listahan ng mga paaralang lalahok sa face-to-face classes, aayusin umano ang bawat kwarto na gagamitin ng mga bata.

“Dapat may dalawang pintuan. Isa gagawing pasukan lamang at 'yung isa labasan lamang. 'Yung mga upuan o mga desk lalagyan 'yan ng partition na hindi pwedeng maghawakan ang mga bata and when they speak hindi lalabas 'yung kanilang mga laway doon sa area na kanyang kinauupuan,” dagdag niya.

Sa Kinder hanggang Grade 3, limitado lamang sa 15 mag-aaral ang bilang sa isang kwarto at tatlong oras lamang sila mamamalagi sa paaralan. Wala rin aniyang break ito tulad sa regular na klase. Pwede silang magbaon pero sa sarili nilang pwesto lamang sila kakain.

“Hihingin natin ang permiso muna ng magulang kung sila ay papayag na ang kanllang mga anak ay papasok at magiging kasama dito sa pilot phase. Ang mga magulang po libreng makapunta sa paaralan, bibigyan din natin sila ng space na kung saan they will also observe the minimum health protocols na area na pwede nilang pagtambayan,” saad niya.

Base umano sa presentasyon at proposal ng DepEd, gagawin ang limited face-to-face classes sa loob ng dalawang buwan.

“After 2 months, kung titingnan natin na safe ang mga bata then we will proceed with the expanded limited face-to-face. Hindi po limang araw na papasok sa classroom ang bata, blended pa rin po ito. Meron pa rin modular, meron pa rin online at face-to-face. Parang dalawang araw lang ang pwedeng ipasok ng bata,” ayon sa kanya.

Tinitiyak naman niya na ang mga guro na makakasama sa face-to-face classes ay kumpleto ang bakuna kontra COVID-19.