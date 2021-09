ALAMIN: Mga sasakyan ng mga opisyal ng Pharmally

Naniniwala si Senator Panfilo Lacson na masyadong naging pabor ang transaksyon ng Procurement Service-Department of Budget and Management (PS-DBM) sa Pharmally Pharmaceuticals Corporation.

Sabi ni Lacson, malinaw na walang kahirap-hirap na nakopo ng Pharmally ang malaking parte ng P42-bilyon na kontrata para sa medical supplies ng PS-DBM.

Ayon kay Lacson, batay sa mga dokumento ng DBM, sa 45 suppliers ng PS-DBM, napunta sa Pharmally ang 26.39 percent ng P42 billion contract para medical supplies.

"Out of 44 other suppliers, Pharmally ang No. 1, and you bagged 26.39% of the P42 billion transferred by DOH to the PS-DBM even with a P625,000 initial capitalization," sabi ni Lacson kay Linconn Ong.

Natanong tuloy ni Lacson kung ito ang karaniwang kulutura sa mga transyon sa PS-DBM.

"We’d like to find out from PS-DBM. Ito ba ang kultura sa PS-DBM, ang bulk more than 26% of contracts napunta sa Pharmally? Or this is unusual? Or this is very special?" tanong ni Lacson.

Nagtataka rin si Lacson sa pagbili ng mga maluluhong sasakyan ng mga opisyal ng Pharmally matapos na makopo ang nabanggit na kontrata.

Ayon sa mambabatas, ang ibang negosyanteng kumita sa unang pagkakataon ay pinapagulong muna ang kinita para mapalago ang kanilang negosyo na taliwas aniya sa naging diskarte ng mga opisyal ng Pharmally.

Bago ito, muling ipinakita ni Senator Richard Gordon sa hearing ang mamahaling sasakyang na binili ng ilang opisyal ng naturang kumpanya.

Kabilang dito ang P25 milyon na halaga ng 2021 model ng Lamborghini Urus na inirehistro sa LTO noong December 7, 2020 o anim na buwan matapos ang transaksyon ng Pharmally sa PS-DBM.

P8.5 million na 2021 Porsche 911 Turbo S ni Mohit Dargani, na may rehistro sa LTO noong May 7, 2021.

P13.5 milyon na Porsche Carrera 4S na nagkakahalaga ni Linconn Ong - February 2, 2021 nairehistro sa LTO.

Mayroon din si Ong na P5.9-milyon na Lexus RCF na nakarehistro sa LTO noong July 9, 2021.

March 26, 2019 naman ng mairehistro sa LTO ang Porsche 911 Turbo S ni Ong at nagkakahalaga ng P8.5 milyon.

Si Rose Nono Lin na treasurer ng Pharmally, may P11.9 milyon na halaga ng 2020 model na Land Rover/Range Rover SC at inirehistro sa LTO noong January 17, 2020.

Noong July 18, 2019, inirehistro din ni Lin sa LTO ang kanyang 2019 model na Lexus LX450D na nagkakahalaga ng P8.8-milyon.

Bukod dito, mayroon ding P8.9-milyon na 2018 Cadillac Escalade si Lin at nakarehistro sa LTO noong August 2, 2018.

P4.8-milyon naman ang halaga ng Toyota Land Cruiser ni Lin na inirehistro noong July 15, 2020.

“Katatapos lang ng mga bilihan, April, May, June, July…dapat kumanta tayo ng Enero, Pebrero… talagang sunod-sunod ang pera, limpak-limpak na salapi. Yaring-yari talaga tayo.” biro ni Gordon

Tanong pa ni Gordon, kung nagbayad ba ng tamang buwis ang mga ito sa pagbili nila ng mga mamahaling sasakyan.

“Ang BIR ba o ang Customs, ito ba pumasok sa mga dealer ng kotse? Abangan ang susunod na kabanata sapagkat yan ay maaring may smuggling,” ani Gordon.