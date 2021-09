Suot ang mga face mask at face shield, tumatawid sa footbridge ang ilang commuter sa Quezon City noong Hunyo 17, 2021. Mark Demayo, ABS-CBN News

MAYNILA - May mga payo ang isang doktor kung lalabas nang bahay sa harap ng pagluluwag ng mga polisiya tungkol sa pagsusuot ng face shields.

Maaalalang inaprubahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang polisiya tungkol sa pagsusuot ng face shield sa mga matataong lugar o mga nasa 3C category, at sa mga high risk na lugar gaya ng mga ospital.

Ibig sabihin, hindi na kailangan nito sa mga open area.

Sabi ni Dr. Maricar Limpin, pangulo ng Philippine College of Physicians na magandang isuot na rin ang face shield bago umalis ng bahay para hindi ito malimutang dalhin kung pupunta sa mga matataong lugar.

Importante rin aniyang linisin ang face shield dahil may pagkakataong puwede ring magkaroon ito ng virus.

"Importante di ba pinipigilan natin yung masyadong paghahawak at kung maghahawak kayo kailangan immediately maglagay kayo ng alcohol o hand sanitizer or mas maganda maghugas ng kamay with soap and water," ani Limpin.

Kung hindi naman makakapagsuot ng face shield, inirekomenda ni Limpin na mag-double mask o gumamit ng N95 mask.

Una nang nag-abiso ang Department of the Interior and Local Government na kung maaari ay dalhin pa rin ang face shields kung lalabas ng bahay.

Nakatakdang magbalangkas ng mga panuntunan ang mga awtoridad tungkol sa mga maituturing na "3C areas."

KAUGNAY NA VIDEO:

