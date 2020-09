Teachers' group naglunsad ng 'Balik-Eskwela' hotline

Inilunsad ngayong Huwebes ng isang grupo ng mga guro ang isang hotline kung saan maaaring idulog ng mga guro, non-teaching personnel, magulang at estudyante ang kanilang mga concern kaugnay sa nalalapit na pagsisimula ng klase.

Sa paglulunsad ng kanilang "Balik-Eskwela" hotline, layon ng grupong Alliance of Concerned Teachers na bantayan at tiyaking ligtas ang mga paghahanda para sa school opening ng mga public school sa Oktubre 5.

Maaaring makipag-ugnayan sa grupo sa mga numerong 09531621571 at 09499263996.

Happening now: the Alliance of Concerned Teachers holds a press conference, and calls on the government to provide sufficient budget for teachers to execute distance learning successfully pic.twitter.com/1hiekpG9Rx