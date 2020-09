Siklistang tumatawid sa Elliptical Road sa QC sugatan matapos mahagip ng taxi

MAYNILA - Sugatan ang isang siklista matapos masagi ng isang taxi sa Elliptical Road sa Quezon City, Huwebes ng umaga.

May malay naman ang biktimang si Francis Alfonso, taga-Sampaloc, Maynila, habang kinakausap ng mga rescuer.

Kuwento niya, patawid sana siya sa kanto ng Elliptical Road at East Avenue nang biglang mabangga ng taxi.

Ayon naman sa taxi driver na si Christian Ciscar, hindi na niya nakita ang papatawid na siklista dahil isa pang sasakyan ang nasa unahan niya.

"Hindi ko napansin, mabilis takbo niya, kasi tumatawid. Napansin ko na lang na biglang may tumunog, kaya huminto ako. Nasagi sa mirror lang yung manibela niya,” sabi ni Ciscar.

