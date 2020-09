Sekyu na nagbabasa ang law books sa oras ng pahinga, nag-viral

MAYNILA - Nag-viral sa social media ang post ng isang abogada tungkol sa security guard ng kanilang condominium na ginagamit ang pahinga sa pagbabasa ng law books.

Ayon kay Kristine Jane Ejercito, guard ng condominium na kaniyang nilipatan noong 2018 si Jhon Abbang Jr. Lagi itong nagbabasa ng libro tuwing nadadaanan niya.

“Nung una, kala ko kung ano lang binabasa niya na books pero kalaunan nakita ko na law books pala binabasa niya. During that time, I think nagki-criminology pa siya so may law-related subjects,” sabi ni Ejercito sa panayam sa TeleRadyo nitong Huwebes.

Kuwento ni Ejercito, nagpapa-recitation si Abbang sa kaniya at sa iba pang mga abogadong nakatira sa condo.

“Nagpapa-clarify siya ng mga questions kaya nakakatuwa,” sabi niya.

Nitong Setyembre 13, sinorpresa ni Ejercito si Abbang ng updated version ng Rules of Court na may naka-engrave pang pangalan at mensaheng “Para sa future abogado ng bayan.”

“Nung ibinigay ko 'yung book, tuwang-tuwa siya, nakita ko spark sa mata niya para mabigyan ng bagong libro tapos ini-encourage ko siya na ituloy mo na kasi maraming willing tumulong,” sabi ni Ejercito.

“Pero more than the book, mas nakita ko ‘yung tuwa sa mata n’ya nung nabasa n’ya 'yung note na nakalagay. …Parang kinilig s’yang tinawag ko s’yang “future abogado ng bayan,” dagdag pa niya.

Kaga-graduate lamang sa kursong criminology ni Abbang pero hindi pa nito makuha ang ibang credentials dahil mayroon pa siyang mga kulang na bayaran sa eskuwelahan.

Nasa 12 taon nang nagsisilbing security guard ang 32 anyos na si Abbang at suma-sideline pa bilang food delivery rider, ani Ejercito.

“'Yun ang isang binubuno namin, kung may magko-contribute for him, yun ang ire-resolve kasi sayang din di siya makapag-entrance exam din sa mga law schools without the transcript of records,” saad ni Ejercito.

Ayon kay Ejercito, nakita niya kay Abbang ang hirap na dinaanan nung pinagsabay niya ang pag-aaral ng law habang nagtatrabaho. Siya aniya ay inabot ng 6 na taon bago natapos ang law.

“Sinasabi ko sa kaniya hindi naman ito pabilisan. Ang mahalaga matapos mo at matupad niya pangarap niya,” sabi ni Ejercito.

Malaki ang paniwala ni Ejercito na kakayanin ni Abbang na pagsabayin ang pag-aaral ng law at ang pagtatrabaho.

“Nasa tao naman po 'yan, 'yung dedication po kung gustong-gusto mo naman hahanap-hanapan mo ng oras. Natuwa ako sa kaniya kasi kahit nakatayo lang siya, nag-aabang sa labas ng condo, nagbabasa siya. 'Yun po ang nakakatuwa, kita mo 'yung dedikasyon ng tao,” sabi ng abogada.

Nagpasalamat si Ejercito sa mga nag-share ng kuwento ni Abbang sa social media.

“I’m really happy for Sir Abbang. Thankful ako sa social media kasi pakiramdam ko, in this particular case, it was used as a powerful tool to spread positivity despite the pandemic,” ani Ejercito.

Nagpaabot naman ng pasasalamat si Abbang sa pamamagitan ng recorded video. Hindi ito nakasama sa panayam dahil kasalukuyan itong naka-duty.

“Maraming salamat po sa lahat ng mga tumulong sa akin. Hindi ko po kayo makakalimutan. Malaking bagay po sa akin ito. Mabuhay po kayo lahat, maraming salamat po,” sabi ni Abbang.

Dagdag ni Ejercito na patuloy na dumarating ang tulong para kay Abbang maging libro man o cash. Sa ngayon aniya, sakaling magtuloy sa pag-aaral ng law si Abbang, kumpleto na ang book requirement niya para dito.

“Maraming willing to help. Feeling ko, ito na chance mo to change your life. Ito na 'yung simula ng pangarap mo. Sana 'wag mo sayangin. Tuparin mo para sa pamilya, para maging inspirasyon ka rin sa ibang nangangarap maging katulad mo,” mensahe naman ni Ejercito para kay Abbang.

- may ulat nina Aleta Nieva Nishimori at Josiah Antonio, ABS-CBN Newx