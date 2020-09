'Pantawid ng Pag-ibig': Food packs hatid sa mga taga-Payatas, Quezon City

Nagdala ng 1,000 food packs ang Pantawid ng Pag-ibig para sa ilang pamilya sa Payatas, Quezon City. ABS-CBN News

Pamimili ng kalakal ang ikinabubuhay ni Shella Marie Sesita, residente ng Payatas, Quezon City.

Pero dahil sa COVID-19 pandemic, matumal ang dating ng tambak ng kalakal kaya't halos wala silang kinikita.

"Naapektuhan kami nu'ng nagsara ang mga hotel, mall... Imbes na may makukuha 'yong deliver namin ng basura para pilian namin, hindi po nangyari," kuwento ni Sesista sa ABS-CBN News.

Nagsara naman ang pabrikang pinapasukan ng single parent na si Jun Tejano, na taga-Payatas din, kaya pinatigil muna niya sa pag-aaral ang 2 sa 3 anak.

Gusto sana ni Tejano na maghanap ng bagong trabaho pero wala umano siyang pambayad sa mga hinihinging requirement.

"Mag-apply ka nga, hihingan ka ng swab test, rapid test. Wala ka ngang pangkain, pambili, iyon (pang-test) pa," ani Tejano.

Suwerte namang nakapagbukas ng maliit na tindahan ang kapitbahay ni Tejano na si Lorraine Basas bago mag-community quarantine.

Nag-iisa ang tindahan niya sa hilera ng mga bahay sa lugar nila kaya kahit paano'y nasandalan niya ito nang mawalan ng hanapbuhay ang mister, na nangongolekta ng basura.

Pero habang tumatagal ang pandemya, humihina umano ang benta ni Basas.

"'Yong mga tao wala ring pambili," ani Basas.

Para dugtungan ang kanilang araw-araw na pangangailangan, nagdala ang Pantawid ng Pag-ibig ng 1,000 packed meals sa ilang lugar sa Payatas, Quezon City sa nagdaang 2 araw.

"Talagang tuwang-tuwa kami niyan, tuwang-tuwa 'yong mga bata," ani Basas.

Nagpasalamat din ang kompanya sa Armed Forces of the Philippines, Air21, Entrego, Air Power, Grab Bayanihan, at Mober na tumulong sa paghahatid ng mga ayuda, at sa Lazada na nagsilbing payment partner.

Kung nais pang tumulong sa kampanya, maaaring ipaabot ang tulong-pinansiyal dito:

-- Ulat ni Bernadette Sembrano, ABS-CBN News