Natenggang jeepney drivers binigyang ayuda ng ABS-CBN

Pantawid ng Pag-ibig program ng ABS-CBN, naghandog ng ayuda sa mga namamalimos na tsuper sa Regalado Ave, Quezon City.



Ito ang mga tsuper na may biyaheng Lagro-Quiapo at Dahlia-Fairview na hindi pa rin kasama sa mga inaprubahang ruta ng LTFRB. | via @LyzaAquinoDZMM pic.twitter.com/MoCU3jzzR7