Mga lalawigang tinamaan ng African swine fever nadagdagan pa

Tiniyak ng Department of Agriculture (DA) na ligtas pa ang karneng baboy sa merkado kasabay ng anunsiyong nadagdagan pa ang mga lalawigan na tinamaan ng African swine fever (ASF).

Ayon kay Agriculture Secretary William Dar, naiulat ang mga bagong ASF outbreak sa Albay, Quirino, Laguna, Quezon province, Batangas at Cavite.

"Mayroon pa ring new outbreaks," sabi ni Dar.

Ayon kay Dar, nakatulong ang community quarantine — na ipinatupad para makontrol ang pagkalat ng COVID-19 — dahil napigilan nito ang lalong pagkalat ng ASF.

"Pero mayroon pa rin nakakalusot. 'Yon ang problema natin," aniya.

Ayon naman sa Samahan ng Industriya ng Agrikultura (Sinag), walang problema sa lokal na karneng baboy at ang dapat tutukan ay ang imported pork.

"Siyempre kung contaminated na 'yon, mahirap bantayan dahil 'yong port of entry, wala tayong first border facility na i-check 'yong mga produkto na pumapasok," ani Sinag Chairman Rosendo So.

Iginiit naman ng DA na kapag talagang bumaba ang lokal na suplay ng baboy, mag-aangkat lang mula sa mga bansang walang kaso ng ASF.

Tiniyak din ng Agriculture department na may programa sila para tulungan ang mga apektadong maliliit at malalaking hograiser.

Bibigyan ang mga hograiser ng P5,000 para sa bawat baboy na mapapasama sa depopulation.

Nasa 300,000 baboy na may ASF ang napasama sa depopulation ng DA.

May programa rin para sa alternatibong pag-aalaga ng native chicken, kambing, karnero, at baka.

Mayroon ding P400 milyong pondo para sa muling pagpaparami ng baboy.

Bukod sa hindi nakakaapekto sa tao ang ASF, tiniyak din ng DA na may meat inspectors sa lahat ng slaughterhouse sa bansa.

Ayon sa DA, puwede na rin magmanok at baka imbes na baboy, lalo't walang problema sa supply nito. -- Ulat ni Ina Reformina, ABS-CBN News