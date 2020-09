Liquor ban, curfew ipatutupad muli sa Zamboanga del Norte

DIPOLOG – Mahigpit na ipapatupad muli ang liquor ban at curfew sa buong Zamboanga del Norte matapos kumpirmahin ng Inter-Agency Task Force ng probinsiya na may 2 kaso ng local transmission ng COVID-19 sa mga lungsod ng Dipolog at Dapitan nitong Huwebes.

Parehong pasyente ay mga senior citizen na walang travel history.

Ang isa sa kanila na kinilalang "Patient 46" ay isang 90-anyos na lalaki mula Dipolog na agad dinala sa Zamboanga del Norte Medical Center matapos makaramdam ng ubo, sipon at hirap sa paghinga. May co-morbidity din ito sa hypertension.

Pumanaw siya noong Setyembre 22 dahil sa chronic obstructive pulmonary disease.

Si "Patient 47" naman ay isang 70-anyos na babae mula Dapitan na agad din dinala sa ZNMC dahil sa diarrhea, sore throat, ubo, sipon, pananakit ng katawan at hirap sa paghinga at kasalukuyan pang ginagamot.

“We are making amendments of the Executive Order that will now declare it banning liquor from now until September 30th, meaning to say between now September 23 until September 30 there will be a liquor ban province-wide. We are also imposing again the strict compliance of the curfew for 21 years and below, our curfew hours is from 6:00 p.m. – 6:00 a.m. And for the adults, our curfew is 10:00 p.m. – 4:00 a.m,” ani Joey Bernad, hepe ng provincial IATF incident office.

"This is so we can control any movement and the possible spreading of the disease."

Pinakiusapan ni Bernad ang lahat ng mga alkalde ng probinsiya na huwag munang magpatupad ng quarantine sa lahat ng mga nagbi-biyaheng mga negosyante galing Dipolog o Dapitan para hindi maantala ang pagdadala ng mga pagkain at iba pang mga pangangailangan.

“Hindi pa nakapagdeklara ang Provincial Inter-Agency Task Force that we have a zonal contamination and that there is already widespread,” aniya.

Naitala na rin ang local transmission sa bayan ng Sibuco.

Sa ngayon ay nasa 13 ang aktibong kaso ng COVID-19 sa probinsiya, habang 34 na ang naka-rekober sa sakit. Isa naman ang namatay.

Patuloy naman ang pagsasagawa ng contact tracing sa mga nakasalamuha ng mga nag-positibong senior citizen.--Ulat ni Dynah Diestro