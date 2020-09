Halos 100 hinuli matapos mahuling lumalabag sa quarantine protocols sa QC

MAYNILA - Halos 100 tao, kabilang ang mahigit 20 kabataan, ang hinuli ng mga awtoridad dahil sa paglabag sa quarantine protocols sa Quezon City nitong Miyerkoles.

Nag-ikot ang mga pulis sa 12 barangay sa lungsod at dinampot nila ang mga walang suot na facemask, mga lumalabag sa curfew, at mga hindi sumusunod sa physical distancing.

Halos 100 tao ang hinuli ng QCPD Station 11 dahil sa paglabag sa quarantine protocols gaya ng hindi pagsusuot ng facemask, paglabag sa curfew, at hindi pagsunod sa physical distancing. | via @JervisManahan pic.twitter.com/wmtOxnlRMK — ABS-CBN News (@ABSCBNNews) September 23, 2020

Napuno ang basketball court ng Brgy. San Isidro sa dami ng mga nahuli.

Aminado ang iba na nakatambay sa labas na walang mask. May isang nagkape sa labas at may isang nakipag-chess.

Pinasabihan ang mga nahuli at binigyan ng lecture. Ipinatubos naman din sila sa kanilang mga magulang.

Posibleng magmulta ang mga nahuli ng P300 hanggang P1000.