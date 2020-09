'Di pare-pareho ang resources ng LGUs': Ilang hamon sa pagbubukas ng turismo

MAYNILA — Sa harap ng napipintong pagbubukas ng turismo sa ilang lugar gaya ng Boracay at Baguio City, sinabi ng mga samahan ng lalawigan na marami pa ring dagok na hinahanarap ang maraming lokal na pamahalaan dahil sa coronavirus.

Sabi nitong Huwebes sa TeleRadyo ni Quirino Governor Dakila Cua, presidente ng Union of Local Authorities of the Philippines at national chairman din ng League of Provinces, iba-iba kasi ang kahandaan ng bawat local government unit (LGU) sa pagtanggap ng mga turista lalo't wala pang bakuna kontra COVID-19.

Dagdag ni Cua, walang iisang posisyon o kahandaan ang LGUs dahil may ilang mas konserbatibo at naghihintay pa ng kaunting panahon sa gitna ng pandemya.

Giit rin niya, hindi pare-pareho ang resources ng LGUs dahil may ibang kaya ang mas maraming COVID-19 testing at magdagdag ng mga pasilidad habang ang iba'y hindi pa.

"Talagang mahigpit ang koodinasyon ng Department of Tourism at mga LGUs sa unti-unti nang pagbubukas kasi sa ayaw at gusto natin, hindi natin made-deny na napakahalaga ng turismo sa ating ekonomiya," paliwanag ni Cua.

Sa ngayon, sumipa na sa 296,755 ang bilang ng mga tinamaan ng COVID-19 sa Pilipinas.

Sa kabila nito, ilang tourist destination na ang magbubukas dahil turismo anila ang may pinakamalaking ambag sa kanilang kaban.

Turismo ang isa sa mga industriyang labis na nasapul ng COVID-19 dahil ipinagbawal ang pagbiyahe at mass gathering para maagapan sana ang pagkalat ng sakit.