44,000 mag-aaral sa SUCs di nakapag-enroll: grupo

Aabot sa 44,000 mag-aaral mula sa state universities and colleges (SUCs) ang hindi nakapag-enroll sa darating na academic year, ayon sa isang grupo.

Ang naturang bilang ng mga hindi nag-enroll ay base sa survey na isinagawa ng Philippine Association of State Universities and Colleges (PASUC) sa 112 SUCs sa bansa.

Marami kasing magulang ang nawalan ng trabaho habang ang ilan ay nakararanas ng anxiety o pangamba sa pasukan dahil sa COVID-19, ayon kay PASUC president Tirso Ronquillo.

May mga nagda-drop pa ngayon dahil hindi makasabay sa mga bagong paraan ng pagkatuto, aniya.

"We will again conduct another survey by the end of October, for us to figure out kung ilan talaga 'yung hindi nakatuloy ng pag-aaral," ani Ronquillo sa panayam ng Teleradyo.

"Actually, kahit po ngayon sa aming SUC, may mga nagda-drop ngayong mga panahong ito kasi hindi makasabay 'yong iba," dagdag niya.

Hinikayat ng Commission on Higher Education ang pagpapatupad ng flexible learning sa mga pamantasan at kolehiyo bilang alternatibo sa face-to-face classes, na ipinagbawal dahil sa patuloy na banta ng COVID-19.

Ipinarerepaso naman ng PASUC ang patakaran ng mga SUC sa pagtanggap sa mga foreign student.

Ayon kay Ronquillo, dapat prayoridad ng mga SUC ang mga Pilipino at mas maiging ang mga murang kurso lang ang ialok sa mga dayuhang estudyante.

Magugunitang kamakailan ay pinuna ng ilang senador ang umano'y pagdami ng mga banyagang naka-enroll sa SUCs, na anila'y itinayo para sa edukasyon ng mga Pilipino.