Ayon kay Sessy Maravillo, hudyat ng pagtanggap sa trans community ang pagpayag ng kaniyang paaralan na magsuot siya ng unipormeng pambabae. Sessy Maravillo social media

Viral ngayon ang post ng isang 17 taong gulang na trans senior high-school student ng Leyte National High School sa Tacloban City.

Sa isang mahabang post sa kanyang social media account, pinasalamatan ni Sessy Maravillo ang kanyang paaralan dahil pinapayagan ang mga tulad niyang makapili kung ano masusuot base sa gender identity ng estudyante.

Pitong oras mula nang i-post niya ang kanyang mga larawan, umani agad ng halos 5,000 shares at higit 26,000 likes at reactions.

Grade 12 na ngayon si Maravillo.

Ayon sa kanya mula elementary hanggang junior high school, napilitan siyang magsuot ng panlalakeng uniporme, bagay na ikinakalungkot niya bilang bahagi ng LGBTQ community dahil para sa kanya nagpapakita raw kasi ito na hindi pa rin sila tanggap.

"Thankful ako masyado kasi mas naging comfortable na akong pumasok sa school kasi naibsan na po ang discrimination and criticism about sa gender identity ko. Every time papasok po ako, I feel the love and support po from my alma mater," sabi ni Maravilla.

Umaasa siyang papayagan na rin ng ibang mga eskwelahan ang kanilang mga estudyante na magsuot ng gender-preferred uniforms.

"I hope that in the near future, other schools will also conform to gender-friendly wearing of uniform. Thus, it does not only intend to help in amplifying gender acceptance in our society but as well as helping our fellowmen to build strong confidence within them," dagdag ni Maravillo. – Ulat ni Sharon Evite

