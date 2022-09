BUSAN, SOUTH KOREA - Nagkasundo ang Pilipinas at Republic of Korea o ROK na mas palakasin pa ang maritime cooperation sa ginanap na Maritime Dialogue noong September 21, 2022 sa Busan, ROK.

Magkasamang pinangunahan nina Assistant Secretary for Maritime and Ocean Affairs Maria Angela A. Ponce at PH Ambassador Ma. Theresa B. Dizon-de Vega ang PH delegation habang ROK delegation delegasyon mula ROK ay pinangunahan ni Director General for ASEAN and Southeast Asian Affairs Bureau Cecilia Jung ng Korean Ministry of Foreign Affairs.

Mga opisyal na lumahok sa Maritime Dialogue | Photo from the ROK Embassy in Manila

Pahayag pa ni Assistant Secretary Ponce na ang kasunduang ito sa pagitan ng Pilipinas at ROK “will further deepen and broaden the already dynamic cooperation and support between our two countries.”

Ayon pa sa Department of Foreign Affairs o DFA, tinalakay ng PH at ROK ang pagkakaisa at pagtutulungan sa maritime domain awareness, marine environment protection, at ocean economy. Napagkasunduan din ang palitan ng best practices, pagpapalakas ng capacity-building programs, defense at maritime law enforcement, technology transfer sa maritime transport at maritime education.

Binigyang diin din ng Pilipinas at Korea ang kahalagahan ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS bilang patnubay sa anumang pangkaragatang aktibidad para sa freedom of navigation and overflight at sa pagsasaayos ng anumang hindi pagkakaunawaan.

Ang bagong mekanismong ito ay kasabay na rin ng ika-75 anibersaryo ng Ph-ROK relations. Ang Pilipinas naman ang magho-host ng ikalawang Maritime Dialogue sa susunod na taon.