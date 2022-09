Watch more News on iWantTFC

MAYNILA — Patay ang isang ginang nang masunog ang kaniyang inuupahang bahay sa Barangay Sta. Lucia, Pasig City.

Kinilala ang biktima na si Melanie Gonzales, na na-trap sa banyo ng bahay nang makita na ng mga awtoridad.

"Sa tingin ko po may binalikan siya kasi tinawag siya ng anak ko, sabi ng anak ko, 'Labas na tayo, Ma.' Hindi na daw sumasagot, so nakita nila ngayon nasa loob ng CR. Palagay ko kumuha ng tubig gusto niyang apulahin, hindi na nakayanan siguro so na-suffocate na siya," sabi ng asawa ng biktima na si Ernesto.

Namamasada si Ernesto kaya wala sa bahay nang mangyari ang sunog.

Nakalabas naman sa bahay ang kaniyang 16-anyos na anak na lalaki, na nagtamo ng lapnos sa katawan.

Ayon sa mga kapitbahay, sinubukan pa nilang tulungan na makalabas ng bahay ang biktima pero hindi na nila ito kinaya.

Sa sala nagsimula ang apoy at madali itong kumalat dahil gawa sa semi-light materials ang bahay, ayon sa Bureau of Fire Protection-Pasig City.

Pasado alas-2 ng madaling-araw sumiklab ang apoy at naapula makalipas ang nasa isa't kalahating oras.

Tumanggi nang magbigay ng pahayag sa camera ang may-ari ng bahay pero ayon sa kaniya, kaka-renovate pa lang nila ng bubong kaya palaisipan din sa kanila ang sunog.

— Ulat ni Jose Carretero, ABS-CBN News