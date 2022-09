Mga Pinoy dumayo rin sa Windsor Castle para sa libing ni Queen Elizabeth II

WINDSOR, BERKSHIRE - Dahil naging mahalagang bahagi ng kanilang buhay ang Reyna, ilang Pilipino sa Windsor at iba pang lugar sa UK ang nakiisa sa paghahatid sa huling hantungan kay Queen Elizabeth II.

Maagang naghanda ang taga-Windsor na si Gie Furagganan-Thompson para sa isang hindi malilimutang araw. Dumalo siya sa libing ng pinakamahalagang miyembro ng kanilang komunidad.

“Gumising ako ng maaga, pupunta sa Windsor para mag-abang sa pagdating ni Queen Elizabeth ll. The Queen is coming home to Windsor” sabi ni Gie Furagganan-Thompson, Pinay na nakatira malapit sa Windsor Castle.

Kasama ang mga kaibigan, sinalubong nina Gie sa huling pagkakataon ang kanyang Royal na kapitbahay, si Queen Elizabeth II.

Pasikat pa lang ang araw noong Lunes, daan-daan na ang nakaabang sa paligid ng Windsor Castle sa Berkshire. Naka-pwesto na rin noon ang ilang Pinoy, tulad ni Fesa Mae Malunda.

“Maaga kaming dumating kasi para sa decent space at para makita namin si Queen kasi dito dadaan ang procession niya sa long walk,” sabi ni Fesa Mae Malunda, nakatira sa Hampshire.

“It’s a once in a lifetime event yung pagpunta natin dito, plus, ito lang yung maabutan natin na transition between a queen and a king. We would like to pay our last respects to the Queen,” wika ni Noel Clarete, nakatira sa Oxford.

Kasabay ng milyon-milyong tao sa buong mundo, napanood sa mga wide screen sa Windsor ang state funeral sa Westminster Abbey.

Sa pagwawakas ng mga seremonya sa London, naghanda na ang buong Windsor sa muling pag-uwi ng Reyna sa isa sa kanyang paboritong tahanan.

Pasado alas-tres ng hapon nagsimula ang prusisyon ng labi ng namayapang British monarch. Tinutukan ng libo-libo, mula sa dulo ng Long Walk, ang pagdaan ng kabaong ng Reyna.

Sa huling pagkakataon, bumuhos ang papuri sa Reynang naging bahagi ng kanilang buhay.

Pagsapit ng alas kuwatro ng hapon, idinaos sa St. George’s Chapel ang Committal Service para sa Reyna. Sa piling ng kanyang pamilya, inihatid sa huling hantungan si Queen Elizabeth II.

Inilibing siya sa tabi ng kanyang asawang si Prince Phillip, ang namayapang Duke of Edinburgh.

“Now she is finally home in Windsor, but Windsor will never be the same gaya ng dati nakakalungkot,” dagdag ni Furagganan-Thompson.

Hanggang sa dulo, wala namang patid ang pasasalamat ng ilang Pinoy sa namayapang Reyna.

“Very sad. I’m really grateful na nandito ako, na nakita ko for the last time si Queen Elizabeth,” sabi ni Princell Regis, nakatira sa Slough.

“As a proud Filipino but being born in here, the Queen has that resemblance of familiarity, like a grandmother figure, the numbers that came to watch just truly resembles how important a figure she was to us,” sabi ni John Mercado, nakatira sa London.

Sa kanilang pag-uwi, baon ni Gie at ng iba pang dumalo sa Windsor ang mga kwentong habambuhay na nakaukit sa kanilang alaala.

Bitbit din nila ang pag-asa sa pagbubukas ng panibagong pahina ng kasaysayang ng United Kingdom at Commonwealth Realms.

