Kultura at wikang Pilipino, ituturo sa Busan University

SOUTH KOREA - Isinusulong ng Embahada ng Pilipinas sa South Korea ang pagpapalaganap ng kultura at wikang Pilipino sa bansa. Isasakatuparan ito sa bisa ng isang kasunduan sa isang unibersidad.

Higit pitong dekada na ang bilateral relations ng South Korea at Pilipinas. Panglima ang PH sa buong mundo at kauna-unahan sa Southeast Asia sa kumilala sa soberanya ng South Korea.

Pilipinas din ang unang bansa sa Asya na nagpadala ng hukbong sandatahan noong 1950s Korean war. Lumago ang relasyon sa turismo, development aid, ekonomiya at marami pang iba.

At sa bisa ng Deed of Donation ng Pilipinas sa Busan University of Foreign Studies o BUFS, maisusulong ang pagpapalaganap ng kulturang Pinoy sa academic community sa South Korea.

“Nandito po ang Philippine Embassy sa Korea sa Busan University of Foreign Studies para pirmahan po ngayong araw na ito and isang grant sa unibersidad para lalo po nilang mapalago ang kanilang Philippine Studies program sa pagtuturo po ng kasaysayan, kultura, at ng lenggwahe ng Pilipinas dito sa Korea,” sabi ni Philippine Embassy in Seoul Ambassador Theresa Dizon-de Vega.

“Philippine Studies in Korea, we can say that [it] is very weak because, in Korea, in every Korean university, we do not have any Filipino course like other Southeast Asian national languages. I think that is the most important point. We have to develop Filipino study course in a university in Korea,” pahayag naman ni Prof. Dong-Yeob Kim, Director ng Korea Institute for ASEAN Studies, BUFS.

“What better way to boost its interconnectedness is to encourage academic engagement. The Philippine Studies program at the BUFS will highlight the relevance of the academe in enhancing our countries’ relations, opening opportunities for more collaboration in various fields,” sabi ni Sen. Loren Legarda.

Dating visiting Professor sa BUFS si Professor Jovy Peregrino ng University of the Philippines- Diliman. Pinangunahan niya ang pagtuturo ng Philippine Studies sa nasabing unibersidad sa Korea ng mahigit apat na taon.

“Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga visiting professor at exchange student bilang bahagi ng academic partnership, mas mapapatatag ang pagbuo ng mga research collaboration tungkol sa usapin ng wika, kultura, at lipunan ng Pilipinas at Korea,” ani Prof. Peregrino.

Nagkakaisa ang mga pamahalaan maging ang academic community ng Korea at Pilipinas na mahalaga ang pagtuturo ng kultura at palitan ng kaalaman sa ibang bansa para sa pagkakaisa at pag-unlad.

