Hinihinalang shabu na may halagang P408k nasabat sa Leyte

Arestado ang isang lalaki matapos ang isinagawang buy-bust operation ng mga operatiba ng PDEA sa Eastern Visayas sa pakikipagtulungan sa mga kinatawan ng Bato Municipal Police Station bago mag alas-7 ng gabi ng Huwebes (September 22,2022)

Isinagawa ang operasyon sa Brgy. Kalangaman, bayan ng Bato, Leyte kung saan nakuha sa suspek ang tatlong sachet ng hinihinalang shabu na aabot ang timbang sa 60 grams at may estimated market value na P408,000.

Ayon sa PDEA Eastern Visayas ang suspek ay kinilalang si alyas Eloy.

Nakakulong na ngayon sa Bato Municipal Police Station Lock-up Facility ang suspek at nakatakdang sampahan ng kaso sa paglabag ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. – Ulat ni Ranulfo Docdocan

