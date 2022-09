Pinapakita ng park rangers sa ilang bisita ang tanawin mula sa “Sapot” sa Masungi Georeserve sa Baras, Rizal, Oktubre 24, 2019. Mark Demayo, ABS-CBN News/File



BARAS, Rizal — Pumunta ang ilang opisyal ng Department of the Interior and Local Government at Department of Environment and Natural Resources sa Masungi Georeserve ngayong Biyernes para tingnan ang sitwasyon doon.

Ito'y matapos umanong magkampo sa lugar ang ilang armadong lalaki na napag-alamang mga guwardiya pala mula sa isang security agency.

Hindi na inabutan ng mga opisyal ang grupo dahil boluntaryo umano itong umalis.

Paglilinaw ng DILG, hindi puwedeng basta-basta pumasok ang mga taong may dalang armas sa mga pinag-aagawang lupa. Ito'y para hindi lumikha ng tensiyon lalo na sa mga tao sa paligid.

Isinagawa rin ang inspeksiyon nitong Biyernes matapos ang nangyaring "protesta" ng ilang residente sa Rizal dahil sa umano'y pang-aagaw ng lupa ng Masungi.

Pero ayon sa pamunuan ng Masungi, gawa-gawa lamang ito at hindi na bago. Dagdag nila, parte ito ng sistematikong propaganda laban sa conservation foundation.

Nang makaharap ang mga opisyal ng DENR at DILG, naglabas ng hinanakit ang Masungi Georeserve Foundation (MGFI) dahil hindi umano umaaksiyon ang pamahalaan para tulungan sila sa pangangalaga ng protected area.

May mga naitayo na rin anilang ilegal na establisimyento sa loob ng protected area, tulad ng mga resort, bahay, at ibang istruktura.

Ayon sa DENR, iimbestigahan nila ito.

Ipinag-utos din ni DILG Secretary Benhur Abalos na dapat hindi na madagdagan pa ang mga ilegal na establisimyento sa loob ng Masungi Georeserve.

Magtatayo rin ng kampo ng mga pulis para panatilihin ang kaayusan doon.

Nag-inspeksiyon ang ilang opisyal ng gobyerno sa Masungi sa Rizal matapos maitala ang sigalot sa lugar. Jervis Manahan, ABS-CBN News

Ang Masungi Georeserve ay isang ecotourism park sa loob ng Upper Marikina River Basin Protected Landscape (UMRBPL)—isa sa 94 protected areas sa ilalim ng E-NIPAS law, ayon sa website ng environment department.

Taong 2015 nang buksan ng MGFI ang naturang ecotourism park sa publiko. Makalipas ng 2 taon, pumirma ito ng memorandum of agreement sa DENR para sa conservation efforts sa 2,700 ektarya sa loob ng UPMRBPL.

Pero sakop ng 2017 MOA ang bahagi ng lupaing napapailalim naman sa ancestral domain claim.

Nag-apply ang Dumagat-Remontados ng Antipolo para sa isang Certificate of Ancestral Domain Title na nakakasakop sa 13,000 ektarya o kalahati ng 26,126-hectare total land area ng UMRBPL.

Ayon sa DENR, ipapa-review nito ang memorandum of agreement ng Masungi Georeserve at ng pamahalaan.

Nagpasalamat naman ang mga opisyal ng gobyerno sa foundation dahil sa kanilang mga ginagawa para mapangalagaan ang kalikasan, lalo't dapat protektahan ang mga watershed dito para maiwasan ang malawakang pagbaha sa Metro Manila.

Nitong Huwebes, humirit naman si Sen. Risa Hontiveros ng legislative investigation ukol sa aniya'y mga insidente ng karahasan, land-grabbing, illegal logging, at quarrying na nakakaapekto sa Masungi Georeserve at Upper Marikina River Basin Protected Landscape.

