Sumugod ang mga militanteng grupo sa tanggapan ng Department of Finance sa Maynila para ipanawagan na baguhin ang sistema ng pagbubuwis sa bansa.

Hindi alintana ang napaka-init na panahon, bitbit ang mga placard, iginiit ng mga grupo na dapat anila ang mga mayayaman o mga milyonaryo at bilyonaryo ang buwisan sa halip na mga mahihirap.

Sa harap ng mataas na presyo ng bilihin at petrolyo at epekto ng pandemya, wala na anilang ng pera at labis na naghihirap na ang mga ordinaryong mamamayan.

Sa halip na buwisan ang mahihirap sa pamamagitan ng value added tax, isinusulong ng mga militanteng grupo na ipatupad ang wealth tax.

"Ang pera nasa kamay ng mga bilyonaryo ng mga malalaking negosyante kaya dapat sila naman ang tawagan para magbayad ng buwis. Ipatupad 'yung panawagan naming wealth tax 'yun ang paraan para magkaroon ng pondo ang gobyerno para gastusin sa pangangailangan niya sa pagpapatakbo ng ating pamahalaan," ani Leody de Guzman, chairperson ng Bukluran ng Manggagawang Pilipino.

Sa kalagitnaan ng pagsasagawa ng kilos protesta, may ilang opisyal ng DOF ang lumabas at pinaunlakan ng dayalogo si De Guzman at pinapasok sa tanggapan.

Tumagal lamang ng mahigit 40 minuto ang kanilang dayalogo sa loob ng DOF.

"Sabi ni Didith Tan ay pinag-uusapan nila 'yung tungkol sa ating mga proposal magandang balita 'yun na pinag-uusapan nila pero sana huwag lang pag-usapan sana magkaroon pa ng panibagong pagkaklaro para ipatupad 'yung ating kahilingan," sabi ni De Guzman.

"'Yung ating kahilingan ay naaayon sa konstitusyon kaya doon nai-deliver namin 'yung aming kahilingan na dapat ang ita-tax 'yung mayayaman

sa anyo ng wealth tax at alisin 'yung VAT."

Nakatakdang mag-schedule ng isa pang dayalogo para mas komprehesibong mailatag ng mga militanteng grupo ang kanilang mga panawagan sa DOF.

KAUGNAY NA ULAT

Watch more News on iWantTFC