Patay na nang matagpuan ang isang babae sa loob ng kuwarto sa isang hotel sa Dumaguete City, Negros Oriental nitong Biyernes ng tanghali.

Ayon sa tagapagsalita ng Negros Oriental Police Provincial Office na si Police Lt. Col. Roland Lavisto, napag-alamang may patay sa loob ng kuwarto ng hotel nang katukin ng receptionist ang pinto at walang sumasagot.

Nang buksan ito gamit ang master key, nakitang nakahandusay ang babae sa kama.

Sinubukan pang dalhin sa ospital ang biktima pero idineklara nang dead on arrival.

"Ongoing pa ang investigation ng SOCO at hindi pa alam ang cause of death," ani Lavisto.

—ulat ni Annie Perez

