MAYNILA — Aprubado na sa Senate Committee on Finance ang panukalang mahigit P601-milyong budget ng Subic Bay Metropolitan Authority para sa taong 2022.

Sa pagsalang sa pagdinig ng subcommittee nitong Huwebes, inilatag ng pamunuan ng SBMA ang kanilang mga programa na nangangailangan ng pondo mula sa gobyerno. Ibinida ni SBMA chairperson Wilma Eisma ang bilyong dolyar na mga foreign at domestic investment sa SBMA.

“Our economic indicators, at the moment, we have 1,744 locators, US$10.35 billion total foreign and domestic investment with 138,964 freeport zone workforce. This is as of June 30, 2021," aniya.

Maganda rin umano ang financial performance ng SBMA sa nakalipas na mga taon at hindi naging pabigat sa pamahalaan.

“We have been remitting religiously our dividends…P6.8 billion in dividends. Total dividends already remitted to the national government. That does not include all payments made (to) the BOC and BIR," aniya.

Dagdag ni Eisma, mula 2013 hanggang 2021, umabot sa mahigit P200 billion ang naging ambag nila sa national treasury sa pamamagitan ng income taxes at corporate taxes.

Napanatili pa rin umano ng SBMA ang kanilang manpower o employment sa kabila ng pandemiya na umaabot pa rin sa 138,964 mula sa manufacturing sector, shipbuilding o marine related services at construction industry.

Nang umalis ang Hanjin Corporation sa SBMA noong 2018, umabot sa 33,000 ang nawalang trabaho mula sa shipbuilding at marine related services, subalit nagawan namang maibalik ang mga ito umano sa mga sumunod na taon sa pamamagitan ng manufacturing at services industry.

Sa huling quarter ng taong 2021 o kahit pa tumama na ang pandemiya, umabot pa din aniya sa P874 milyon na halaga ng investment ang pumasok sa SBMA.

Kasama sa mga planong gastusan ng SBMA ay ang pagsasaayos ng kanilang drainage system, road rehabilitation project, at ang rehabilitation ng nasirang Alava Wharf.

Sumalang din sa pagdinig kanina ang panukalang budget ng Aurora Pacific Economic Zone and Freeport Authority subalit pinagsusumite pa sila ng karagdagang mga dokumento.

Ang panukalang budget naman ng Authority of the Freeport Area of Bataan na P191.26 million ay aprubado na rin sa subcommittee level ng Senado.

— Ulat ni Johnson Manabat, ABS-CBN News

