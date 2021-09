Watch more on iWantTFC

Naghahanda na ang Department of Health, Commission on Higher Education at mga paaralan sa planong patulungin sa COVID-19 vaccination program ang mga magboboluntaryong medicine at nursing student.

Kasali sa mga maaaring patulungin sa pagbabakuna ang mga graduating medicine at nursing student, pati mga post-graduate medicine intern.

Nilinaw ng pamahalaan na boluntaryo ang pagtulong, at kailangang may consent ng parehong estudyante at magulang.

Ayon kay CHED Executive Director Cinderella Jaro, mahalagang fully vaccinated na laban sa COVID-19 ang volunteer at magdeklara kung may comorbidity.

"Kung ano man ang safety measures that LGUs (local government units) are adopting for their health workers, gayundin ang gagawin para sa ating students at interns," ani Jaro.

Ang mga volunteer ay puwedeng tumao sa registration, magsilbing vaccinator at health screener, o mag-monitor ng post-vaccination area pero may supervision ng doktor o nurse.

Make-credit ang COVID-19 vaccination duty bilang bahagi ng community rotation ng estudyante.

Responsibilidad naman umano ng LGU at paaralan na tiyaking ang kaligtasan ng mga magbo-volunteer na estudyante.

Hindi naman required ang LGU na magbigay sa kanila ng allowance pero hinimok silang magbigay ng pagkain at tumulong sa transportasyon kung kakailanganin ng volunteers.

Bukas naman ang ilang paaralan, tulad ng Pamantasan ng Lungsod ng Maynila (PLM), sa programa.

"The kind of engagement or participation they will have will be limited to pagkuha ng history, data sa mga pasyente. Puwede rin sila mag-assist doon sa mga mag-o-observe pagkatapos ng bakuna," ani PLM President Emmanuel Leyco.

Interesado naman ang 4th year medicine student na si Fretelin David na tumulong sa COVID-19 vaccination.

"At least po napa-practice 'yong clinical skills ko doon," ani David.

Kailangang miyembro ng Philippine Health Insurance Corporation (PhilHealth) ang mga volunteer. Covered nito ang gastusin sakaling magkasakit ng COVID-19.

Pero kung sosobra sa PhilHealth case rate ang gastusin sa ospital, kailangan tumulong din ang LGU.

"Nilagay namin sa guidelines na LGUs should also participate in the expenses," ani Jaro.

Sa ngayon, higit 19.3 milyon na indibidwal na sa bansa ang kumpleto ang bakuna kontra COVID-19. Nasa 23.2 milyon naman ang tumanggap ng unang dose.

Target ng gobyerno na mabakunahan ang 70 milyong Pilipino para makamit ang herd immunity.