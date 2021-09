ABS-CBN News/File

Karamihan sa mga hotel sa National Capital Region ay nagsisilbing mga quarantine facility ng mga umuuwing overseas Filipinos, ayon sa Department of Tourism, bilang patuloy na pag-iingat sa COVID-19.

Ayon kay Tourism Secretary Berna Romulo-Puyat, nasa 600 hotel sa Metro Manila ang nagsisilbing mga quarantine facilities ng mga umuuwing overseas Filipino workers at ng iba pang kinakailangang maisailalim sa mandatory quarantine.

Ayon kay DOT-NCR Regional Director Woodrow Maquiling Jr., halos 600 hotels din sa NCR ang nagagamit na isolation facilities ng pamahalaan.

"We have around 600 hotels operating now in the NCR. It’s 598 sir with 64,000 rooms operating now mostly on quarantine facilities. It ranges from hotels, mabuhay accommodations, apartment hotels to one stars to five-star hotels. These are all being utilized as either multiple-use hotels, quarantine hotels and some are isolation hotels being used for [COVID-19] positive patients by the communities here in Metro Manila,” sabi ni Maquiling.

Sinabi naman ng DOT sa pagdinig sa kamara sa panukalang 2022 budget ng kagawaran na may mga nagsara na talagang mga hotel sa bansa dahil hindi na kaya ang gastos sa kanilang operasyon.

Sabi ni Puyat, ang naisapubliko pa lang sa ngayon at nag-anunsyong mga hotel na pansamantalang magsasara ay ang Marco Polo Hotel sa Davao City at Makati Shangri-la Hotel.

"The one that publicly said that they were temporarily closing was Marco Polo in Davao and Makati Shangri-la. In NCR a lot of them have changed into quarantine facilities. They’re open but they’ve shifted to quarantine facilities, the same with in Cebu," ani Puyat.

Dagdag pa niya, ang OWWA ang gumagastos sa pagbabayad sa renta sa mga hotel na ito para magsilbing quarantine o isolation facilities ng mga returning overseas Filipinos.

Samantala, umaabot na sa 51 percent ng 4.7 milllion na tourism workers ang nabakunahan na kontra COVID-19 sa buong bansa.

Tuloy-tuloy naman aniya ang pagbabakuna sa iba pang mga active tourism workers at umaasang matatapos nila ang pagbabakuna sa mga ito sa Disyembre ngayong taon.

— Ulat ni Johnson Manabat, ABS-CBN News