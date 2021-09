Larawan mula kay Joseph Esnardo.

Mula sa bundok, bumaba sa bayan ng Sablayan, Occidental Mindoro ang ilang Mangyan para magparehistro sa Commission on Elections (Comelec) para makaboto sa darating na halalan.

Humanga si Bayan Patroller Joseph Esnardo nang makita ang mga katutubong Mangyan na bumaba sa bayan nitong Miyerkoles.

Aniya, tinanong niya ang ilan sa katutubo kung bakit nagsikap sila na magparehistro at sinabing gusto nilang makaboto sa darating na halalan. Hiling nila, sana’y hindi sila pabayaan ng mga susunod na manunungkulan sa bansa.

“Masaya po ako dahil po makikiisa sila sa pagpaparehistro po para po bumoto," aniya.

Sa panayam ng Bayan Mo, I-Patrol Mo kay Perlita Holgado Villangca, head ng Comelec office sa Sablayan, Occidental Mindoro, sinabi ng opisyal na kahit pandemya ay normal pa rin ang dami ng mga nagpaparehistro kasama na ang mga katutubo.



“Meron talaga tayong protocol na sinusunod, nasusunod naman lahat so far… wala pong nabago … normally ganon pa rin po,” aniya.

Mas lalo umanong dumami ang mga nagpaparehistro sa panahon ngayon dahil ilang araw na lang bago matapos o magsara ang pagpaparehistro sa Comelec.

Ayon sa ulat mula sa Election Registration Board Hearing, may 45,706 na registrants ang Sablayan, kung saan 3,002 dito ay mga katutubo o indigenous peoples (IPs), dagdag pa niya.

Panawagan naman ni Villangca na sana’y makagawa ang pamahalaan ng batas na mabigyan din ng mga ID ang IPs dahil hindi umano sapat na ang hawak ng mga katutubo ay certification mula sa National Commission for Indigenous Peoples (NCIP).

“Kasi ibang IPs noong araw mayroon silang valid ID from the Comelec. Comelec ID ika nga. Pero itong panghuli, wala na eh. Wala na kaming nai-isyu dahil inihinto na 'yon by 2012," aniya.

"Kung may ID sana sila from Comelec walang problema dahil dito rin sila babalik. Alam naman natin ang mga IPs, 'pag eleksyon lipat-lipat sila ng barangay within the municipality, and that is a rampant practice… Although karapatan nilang bumoto eh… and our ministerial duty is to receive.”

Patuloy pa rin ang imbitasyon ng Comelec sa Sablayan, Mindoro na magparehistro ngayong malapit na itong magsara sa katapusan ng Setyembre.

