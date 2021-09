Watch more on iWantTFC

Nakikita na may epekto sa ngayon ang granular lockdowns na ipinapatupad sa Metro Manila.

Ani OCTA Research Fellow Guido David, bagama't maihahalintulad ang pagbaba ng mga kaso na naitatala sa nakalipas na araw sa MECQ implementation, may nakikita silang indikasyon na posibleng nakatulong din ang granular lockdown.

"So although nagsimula ang pagbaba ng bilang ng kaso under MECQ, ngayon wala pa tayong nakikitang spike so maaari nating masabing effective naman ang ipinatutupad nilang granular lockdown, effective so far," ani David.

Para kay MMDA Chairman Benhur Abalos, "maganda" ang mga nagiging resulta.

"So far, ang masasabi ko po personally talagang maganda po ang naging resulta. In fact, ang ating mga kaso ay tuloy po sa pagbaba dito 'no, halos nagpa-plateau na. Sinasabi ng DOH from 19.83 percent 'yung growth rate, naging 12.88 na lang po," ani Abalos.

Pero paalala niya: "Baka mamaya mag-enjoy tayong masyado it goes without saying importante pa rin ang granular lockdown, of course importante ang minimum health protocols because we must learn how to live with the virus."

Umaasa naman ang Malacañang na magiging maganda ang Pasko sa Metro Manila dahil sa datos ng bakunahan dito.

"So ako naman po'y umaasa na as we hit 70 percent at soon 80 percent 'no, 'yan naman po talaga iyong target population na proteksiyon natin eh baka naman makabalik tayo nang kaunti sa dating mga buhay natin. Sa tingin ko po, talagang mas magiging maligaya ang Pasko ngayong 80 porsiyento na halos ang bakunado sa Metro Manila," ani Presidential Spokesperson Harry Roque.

Pero paalala ng Department of the Interior and Local Governement, hindi ito mangyayari kung hindi ipapares sa pagsunod sa protocols.

Napapansin kasi umano ng ahensiya na may mga apektadong residente na tumangging magpa-test.

"Ito po 'yung mga close contact at mga exposed. Ang dahilan po nila ay kung daw sila ay magpa-positive ay hindi sila makakapagtrabaho at walang maipapakain sa kanilang pamilya. Ito po ay isang delikado na rason sapagkat kung ito pong mga exposed at close contact ay positive talaga at hindi nila alam, sigurado po ay mahahawaan nila ang mga miyembro ng kanilang pamilya at mga kasamahan sa trabaho nang hindi niya nalalaman lalo na kung siya ay asymptomatic," ani DILG Secretary Eduardo Ano.

Paalala ng kalihim na may batas laban sa hindi pagre-report kung nahawahan ng COVID-19 at may kulong at multa para sa mga lalabag nito.

-- Ulat ni Doris Bigornia, ABS-CBN News

