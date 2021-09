Mga commuter sa isang EDSA bus stop noong Agosto 4, 2021. Mark Demayo, ABS-CBN News

MAYNILA - Puwede nang hindi gumamit ng face shield sa open areas, ayon kay Pangulong Rodrigo Duterte nitong Lunes ng gabi, at maglalabas ng panuntunan ang mga ahensiya tungkol dito.

Sa isang public address, sinabi ni Duterte na inaprubahan na niya ang rekomendasyong huwag magsuot ng face shields maliban sa mga lugar na nasa "3C category" o closed, crowded, at close contact.

"'Yan tatlo na 'yan, face shield is a must pa rin. 'Yun ang recommendation. Labas sa tatlong limitations, puwede na na hindi gumamit," ani Duterte.

Unang ibinaba ang panuntunan noong huling bahagi ng 2020. Pero, binawi ito nitong Hunyo ni Duterte.

Ayon kay Duterte, ipinag-utos niya noon na gawing mandatory ang pagsusuot ng face shield dahil sa banta ng mas nakahahawang Delta variant.

Nauna nang lumabas sa mga pag-aaral na wala umanong patunay na epektibo ang face shield para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19.

Maglalabas ng bagong panuntunan ang Department of the Interior and Local Government ukol sa panibagong desisyon ng pamahalaan.

Sabi ni DILG Undersecretary Epimaco Densing, maglalatag sila ng mas malinaw na kahulugan, lalo na sa pagtukoy ng crowded o matataong lugar at aktibidad para maiwasan ang kalituhan.

Kabilang aniya sa tutukuying crowded ang palengke, terminal, at pampublikong transportasyon.

"Ide-define natin yung mga lugar na considered crowded,

halimbawa ang mga palengke. May mga palengke na open area pero considered crowded. We will be very specific

kung ano itong crowded areas," ani Densing.

Itinuturing na magandang balita ng League of Cities of the Philippines ang bagong direktiba.

Ani Calapan City Mayor Arnan Panaligan na secretary-general ng samahan, kampante silang maiiwasan ang paglaganap ng COVID-19 basta't magsusuot ng face mask at iiwasan ang mass gathering.

"Kapag naglalakad ka sa kalsada, ika'y nasa open space, nagja-jogging, hindi naman dapat magsuot n'yan. 'Yan ay happy compromise. Basta ang mahalaga, laging may face mask. 'Yun ang non-negotiable, ang face mask, sa panahong ito - tamang face mask at tamang pagsusuot. 'Yun lang talaga ang protection natin," ani Panaligan.

