George Calvelo, ABS-CBN News

MAYNILA — Natapos na ang pagbilang ng Department of Environment and Natural Resources (DENR) sa mga anila'y "ilegal" na istruktura sa pangingisda, tahungan, at talabahan kagaya ng mga sapra at baklad sa probinsya ng Cavite.

Nakatakda na ang departamentong maglabas ng Notice of Demolition, kumpirmasyon ni DENR-Calabarzon regonal director Nilo Tamoria.

Aniya, aabot sa 954 "ilegal" na istruktura ang kanilang nabilang at mahigit 400 dito ay tahungan.

Pero makikipag-ugnayan pa ang DENR sa mga lokal na pamahalaan sa Cavite para i-regulate ang mga tahungan.

Base kasi sa category ng dagat sa Cavite, ito ay isang “SB” o “swim and bath” category kung saan tanging tahungan ang papayagan na ipuwesto rito.

Yun nga lang, dahil masyado nang madaming istruktura ng tahungan sa lugar ay kailangan nang ayusin.

“Sa SB quality level ng tubig, tatlo lang ang puwedeng activities. Sa fishery, yung mussel production lang ang puwede tsaka honing ng fry... May regulasyon din yan based sa Fisheries Code. Dahil nagkakalat na, sinasabi naman nila di nila iniisyuhan ng permit, pero sa context ng SB quality of water, puwede yung tahungan... I-regulate lang in such a way na talagang ma-zonify yung use ng city water which is the mandate ng LGU," ani Tamoria.

Nakakasira na rin umano sa kalidad ng tubig ang masyadong madaming fish cages at fish traps na sapra at baklad.

“Yung fish cages, nagde-depend yung kinulong mong mga isda sa feeds. So impact agad yun sa quality ng tubig kaya nga di ina-allow yun sa isang area na SB ang category," ani Tamoria.

Samantala, muling nanawagan ang mga mangingsida at iba pang grupo sa tanggapan ng DENR na huwag nang ituloy ang demolisyon, na sisira sa kabuhayan nila doon.

Anila, tulungan na lamang na mabigyan ng permit ang mga ito at huwag nang tanggalin.

“Siguro naman madali natin pag-usapan ang permit kasi ang usapan dito ay kabuhayan ng mga mangingisda at ng pamilya nila," ani Beverly Longid, coordinator ng Indigenous Peoples Movement for Self-Determination and Liberation of the Philippines.

Pero sabi ng DENR, bahagi ito ng mandato nila at ng iba pang ahensya na kasamang inutusan ng Korte Suprema na linisin ang Manila bay.

Inaasahan ng DENR na matutuloy na ang demolisyon sa susunod na linggo.

