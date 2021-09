88 stranded Pinoys sa Bahrain, nakauwi na

MANAMA - Nakauwi na ang 88 distressed Filipinos mula Bahrain. Kasama ang grupo ng mga Pilipino sa kasalukuyang repatriation program ng gobyerno ng Pilipinas. Kabilang sa 88 distressed Filipinos, ang 11 pardoned detainees, 2 sanggol at 2 menor de edad.

Si Philippine Ambassador to Bahrain Alfonso Ver kausap ang grupo ng pauwing OFWs habang naghihintay sa kanilang boarding sa Bahrain International Airport. (Manama PE photo)

Samantala 77 sa kanila ay kumpleto na ang bakuna kontra COVID-19. Lulan ng chartered sweeper flights ang mga stranded Pinoys noong September 12, 2021.

Isinabay sila sa 280 iba pang repatriates mula Lebanon at Syria. Bilang pag-iingat, lahat ng pasahero ng repatriation flight ay sumailalim sa COVID-19 testing sa tulong ng Philippine Embassy sa Manama.

Ang Philippine Embassy in Manama team habang tinutulungan nila ang pauwing OFWs sa kanilang checking-in baggage. (Manama PE photo)

Binigyan din sila ng travel kit na may kasamang PPE suits, face mask, face shields, gloves at hand sanitizers. Mismong si Philippine Ambassador to Bahrain Alfonso Ver ang nanguna sa Embassy Team sa airport para tulungan at maihatid ang repatriates sa kanilang pag-uwi.

Ang DFA-OUMWA at OWWA naman ang tumulong sa mga nakauwing stranded OFs nang makalapag sila sa Maynila.

