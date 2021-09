308 distressed OFWs sa Riyadh, nabakunahan

RIYADH – May 308 distressed OFWs sa Philippine Embassy shelters ang nabakunahan noong September 12-14, 2021 sa tulong ng Saudi Ministry of Health (MOH).

Nagpadala ang MOH ng apat na staff, kabilang ang isang doktor para magbakuna sa mga wards kontra COVID-19.

Unang araw ng Mass Vaccination Program ng MOH sa RAFA Hotel noong September 12, 2021. (Riyadh PE photo)

Ginanap ang unang mass vaccination program ng MOH para sa distressed OFWs sa Rafa Hotel noong September 12, sunod sa Bahay Kalinga, September 13, at sa Lotuston Hotel noong September 14.

Pangalawang araw ng Mass Vaccination Program ng MOH sa Bahay Kalinga noong September 13, 2021. (Riyadh PE photo) 2

Ang pagbabakuna sa distressed OFWs ay hiniling mismo nina Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin, Jr. at Philippine Ambassador to the Kingdom of Saudi Arabia Adnan Alonto kay Saudi Minister of State for Foreign Affairs Adel Ahmed Al-Jubeir noong August 2021.

Huling araw ng Mass Vaccination Program ng MOH sa Lotuston Hotel noong September 14, 2021. (Riyadh PE photo)

Nagpasalamat naman si Alonto sa Saudi Government sa kanilang tulong na ibinigay sa mga migrant workers at kanilang pamilya. Ang gobyerno ng Pilipinas ay may Filipino migrant workers resource centers o mga shelters sa Saudi Arabia at iba pang mga bansa para mabigyan ng pansamantalang matutuluyan ang distressed Filipino workers.

Source: DFA website