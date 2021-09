MAYNILA - May kabuuang 10 elementary at secondary na pampublikong paaralan sa Calapan City sa Oriental Mindoro ang makakasama sa dry run ng face-to-face classes ng Department of Education (DepEd).

Ayon kay Mayor Arnan Panaligan, pinayagan makasali si pilot ng face-to-face classes ang ilang eskwelahan kabilang na ang mga secondary schools, partikular na ang grade 11 and 12, at ilang elementary schools sa remote areas.

Dagdag pa ni Panaligan, mayroon umano silang usapan ng DepEd superintendent na dapat ay hintayin muna ang magiging assessment ng city health department bago ang face-to-face na mga klase.

“I-inspect namin yug lugar, yung kwarto, at ang understanding nga, limited din ang bilang ng mga bata at limited din ang oras,” sabi ni Panaligan.

Sa panayam sa TeleRadyo Huwebes ng umaga, sinabi ni Panaligan na tatlo lamang sa 62 nilang public elementary schools at lahat ng pitong secondary na paaralan ang kasama sa pilot face-to-face ng DepEd.

“Yung 7 secondary, base sa pronouncement ng DepEd ay senior high schools ang papayagan lang, hindi po lahat, which i believe tama kasi pilot lang naman yan,” sabi niya.

Maganda aniya na kaunti lamang ang kasali para mas maayos na matutukan ang mga ito.

“Kung ok naman, kung safe maybe we can expand. Handa naman kami kung mag face-to-face mga teacher namin marami sa kanila bakunado na,” sabi niya.

Pero hihilingin din ni Panaligan sa DepEd na maging ang mga makakasamang senior high schools sa face-to-face classes ay mabakunahan na rin para sa kanilang proteksiyon.

"As a safety measure, kailangan din ang mga estudyante mabakunahan para safe tayong lahat. Wala pa rin naman final. Rest assured, safety is the primordial concern," sabi niya.

Samantala, handa naman aniya sila na sumunod sa bagong tagubili ng pangulo hinggil sa hindi na kailangang magsuot ng face shields sa mga open space.

“Sa tingin ko yan ay welcome development. Alam mo naman napaka contentious ng isyu na yan, ang pagsuot ng face shield. Yan ay order ng DOH, IATF pero maraming kumukuwestiyon na experts din. Siguro yung desisyon ng pangulo parang compromise,” sabi niya.

Handa naman aniya silang tanggapin ito pero titiyakin na sa mga malalaking pagpupulong ay kanilang irerequire pa rin ang pagsusuot ng face shield.

“Happy compromise yan, sundin po natin. Basta ang mahalaga laging may face mask. Yun ang non negotiable sa panahon na ito,” sabi niya.

