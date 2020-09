TINGNAN: Sandbags pinalibot sa paligid ng white sand sa Manila Bay

Nakapalibot ang ilang sandbag sa bahagi ng baybayin ng Manila Bay kung saan nakaimbak ang artificial white sand. Kuha ni Val Cuenca, ABS-CBN News

MAYNILA — Makikitang nakapalibot ang mga sandbag sa baybayin ng Manila Bay kung saan nakaimbak ang artificial white sand.

Makikita sa larawan na kinunan nitong Miyerkoles na numipis na sa shoreline ang crushed dolomite na inimbak doon bilang bahagi ng beautification project ng Department of Environment and Natural Resources.

Una nang sinabi ni University of the Philippines Resilience Institute executive director Mahar Lagmay na mataas ang tyansa na matatangay lang ng bagyo at high tide ang buhangin.

Dinayo nitong weekend ang bahagi ng Manila Bay na may white sand nang buksan ito noong Sabado at Linggo. Maraming pumuna na hindi nasunod ang protocols na layong iwasan ang pagkalat ng COVID-19 sa pagdagsa ng mga nais makita ang lugar.

Sarado uli ito para sa pagpapatuloy ng proyekto.

— May ulat ni Val Cuenca, ABS-CBN News