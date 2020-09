Naiwanang charger sanhi umano ng sunog sa Maynila

MAYNILA - Nawalan ng bahay ang 15 pamilya sa sunog sa Barangay 267, distrito ng Sta. Cruz, sa lungsod na ito gabi ng Martes.

Sa isang residential area sumiklab ang sunog, na umabot sa ika-3 alarma.

Sa paunang imbestigasyon ng Manila Fire District, nagmula ang sunog sa ika-3 palapag na bahay na may kahoy na materyales.

Sinabi umano ng may-ari ng bahay sa mga awtoridad na may naiwanang charger na nakasaksak na posibleng pinagmulan ng apoy.

"Charger daw po ng cellphone, 'yun ang sinabi ng may-ari ng bahay. Naiwanan daw po. Nung nagsisigawan na yung tao, malakas na yung apoy, mabilis nang kumalat yung apoy,” ani Toneng Rivera, kagawad ng barangay.

"May sinasabi na nangangamoy na nasusunog na kuryente. 'Pag malakas po ang ulan, possible ang electrical," ani FS/Insp. Guillermo Firmalino Jr., hepe ng Manila Fire District - Intelligence and Investigation Section.

Kuwento ng isa sa mga nasunugang si Cita Pichay, bandang alas-10 nang makaamoy sila ng usok.

“Nakaamoy kami ng kuryente kaya bumaba kami tapos mabilis yung pangyayari, pag-akyat ko kukunin ko bag ko wala na nakakasuffocate na,” ani Pichay.

Aabot sa 15 pamilya ang nawalan ng tirahan dahil sa sunog. Wala namang naiulat na nasaktan.

Tumulong naman sa pag-apula ang fire volunteers para mapigil ang pagkalat ng apoy. Masikip ang mga eskinita patungo sa mga nasunog na bahay kaya nahirapang pumasok ang mga bombero.

— Ulat ni Lady Vicencio, ABS-CBN News