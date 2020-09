Ilang Pilipinong balik HK mula Maynila, nagpositibo sa COVID-19: OFW Group

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA - Ikinababahala ng United Filipinos in Hong Kong na may ilang mga Pilipinong bumabalik doon ang nagpopositibo sa coronavirus disease 2019.

“Ang mga recent imported cases dito ay galing Pilipinas, meaning mga Pilipinong pupunta dito magwo-work, pagdating dito nagpo-positive,” pahayag ni Eman Villanueva, Secretary General ng UNIFIl-HK.

Sa panayam sa TeleRadyo nitong Miyerkoles, sinabi ni Villanueva na magandang matingnan din kung bakit nangyari ito gayong dumaan din naman sa COVID-19 testing ang mga nasabing Pilipino bago lumipad patungong Hong Kong.

“Bakit d'yan tinest naman sila negative. Pagdating dito, positive. 'Yun ang medyo nakakakaba. Ilang beses na, minsan may lima puro Pilipino. Nakakapangamba din. Ibig sabihin hindi sila nade-detect dyan,” sabi niya.

Nitong buwan ng Hulyo, lahat ng mga dumarating na pasahero mula sa Pilipinas at anim pang mga bansa ay kailangang mag presinta ng negatibong COVID-19 polymerase chain reaction test.

Dapat din na mayroon itong kasamang dokumento na ang test ay inisyu sa isang laboratoryo o health care institution na kinikilala ng gobyerno. Ang naturang dokumento ay dapat din nakasulat ang pangalan o passport number ng pasahero.

“Ang requirement na ng Hong Kong hindi ina-allow rapid testing. Ina-allow nila 'yung swab, PCR, tapos within 72 hours ginawa ang test hindi puwedeng longer than that before their arrival in Hong Kong,” dagdag niya.