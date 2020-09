Ilang magulang duda kung epektibo ang distance learning

Naghahanda na sina Myla Licudan at Marivic Yalong para sa online classes ng kani-kanilang mga anak sa darating na pasukan.

Pero hindi umano nila maiwasang magduda kung magiging epektibo ba ang bagong paraan ng pagkatuto, lalo at marami umanong distraction sa loob ng bahay.

"May anak po akong maliliit kaya 'di sila maka-focus sa online class nila," ani Licudan, na may 3 anak na nag-aaral.

"Maingay at magulo kasi ang bunso kong anak at mahina ang signal sa loob namin," dagdag niya.

Aminado rin sina Licudan at Yalong na sila mismo ay hirap pagsabayin ang mga gawaing bahay at pagtutok sa pag-aaral ng mga bata.

"May maliit ako [anak] tapos ang mga gawain sa bahay 'di mo na magagawa kasi doon ka na tutuok," ani Yalong, na sinabi ring sisikapin na lang niyang makapag-adjust.

Ayon sa isang eksperto, bago pa man ang COVID-19 pandemic, may mga estudyante nang hirap matuto sa eskuwela.

Pero dumoble ito sa distance learning, lalo't naputol ang komunikasyong harapan na ginagawa noon ng teacher at estudyante.

"The biggest obstacle ay 'yong communication skills ng teacher at student," ani Tina Zamora, isang family life and child development specialist.

Kaya ang tanong ngayon: paano ba matututo ang mga bata sa distance learning?

Ayon sa Department of Education, kailangan ng adjustment kaya tinanggal na nila ang periodic exams at sa halip ay magpapatupad sila ng ibang uri ng assessment na magtatantiya kung may natutunan ang mga estudyante.

Kasama na umano rito ang pagpapagawa ng written output at performance task.

"Sa mga self-learning module na kailangan sagutan ng mga bata, may kasamang answer key doon sa likod na kailangan lang tingnan kung na-answer-an ng bata," paliwanag ni Leila Areola, direktor ng DepEd-Bureau of Learning Delivery.

"'Pag ginamit niya ang answer key na ito at nakita niya na ang mga hindi pa niya matutunan, puwede niyang balikan ito at aralin ulit," dagdag ni Areola.

Ayon kay Diosdado San Antonio, DepEd undersecretary for curriculum and instruction, puwede namang mag-usap ang mga guro at bata para makita kung gaano naunawaan ng mga bata ang aralin.

"Welcome development" para sa grupong Teachers' Dignity Coalition ang mga hakbang na ginawa ng DepEd.

"Talaga naman sa isang hindi normal na kondisyon, huwag tayong mag-impose ng polisiya na aplikable sa normal na kondisyon," ani TDC Chairman Benjo Basas.

Dapat alagaan din ang mental health ng mga bata at siguruhing sila ay may pagkakataong makapaglaro at makipaghalubilo sa kapuwa nila mga bata.

Mahalaga rin ang pagiging malikhain ng mga magulang at guro, ani Zamora.

"'Di naman puwedeng online sila parati. Kailangan mag-shut off ang brain at magkaroon ng offline activity para ma-process everything they have learned online," ani Zamora.

Nangako rin ang mga samahan ng mga magulang at mag-aaral na iiwasan ang pagsasagawa ng pandaraya sa distance learning, tulad ng pagsagot ng mga magulang sa activities ng mga anak.

"We are also training the parents not to meddle in the affairs of the children considering sila ang dapat matuto," ani Ron Perez, tagapamuno ng Federation of Parent-Teachers Association sa Baguio City.

"We highly encourage our fellow students to be honest kasi kung we will cheat, kami rin naman ang maaapektuhan nito," ani Alliah Nicole Sayo, student leader sa Ilocos Sur National High School.

Sa ngayon, umabot na sa 24.56 milyon ang naka-enroll sa public at private school para sa daraitng na pasukan.

-- Ulat ni Jasmin Romero, ABS-CBN News