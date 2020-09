Gastos, pahirapang schedule sa dialysis dahil sa required swab test idinaing

MAYNILA - Sa loob ng 9 na buwan, limang beses na-confine sa ospital ang dialysis patient na si Leilani Del Rosario.

Kung hirap siya sa kaniyang kondisyon noon, lalo na ngayon dahil sa coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic. Bukod kasi sa mas nadagdagan ang perang kailangan niyang ilabas, apektado ang schedule ng kaniyang dialysis.

"Naghihintay kami ng 3 araw para lang makuha 'yung test na 'yun. Eh kailangan every other day may dialysis ka. Siguro mga 20 na kaibigan ko ang nawala dahil hindi nakapag-dialysis dahil sa simpleng lagnat, ubo, kasi hindi sila pinayagan ng dialysis center nila na mag-dialysis. Susunod naman kami, kaya lang 'wag naman kami pahirapan nang todo," ani Del Rosario.

Dahil dito, may ilang mga pasyenteng mas pinipili na lang umanong itago ang totoong nararamdaman, dahilan para magkahawahan sa loob ng dialysis center, ayon kay Del Rosario.

"Iinom na lang ng gamot at hindi sasabihin sa doctor na kunyari masakit ang ulo o nilalagnat o sinisipon. Tinatago na lang nila. So ang nangyayari, nagkakahawaan sa loob ng dialysis [center]," ani Del Rosario.

Ito mismo ang iniiwasan ng Department of Health (DOH) na mangyari lalo't ito anila ang isa sa mga nagiging dahilan kung bakit maraming health workers ang tinatamaan ng COVID-19 noon.

"Hindi ho nila kailangan i-deny ang symptoms. Kung sila po may nararamdaman, alam ng ating medical workers what to do. Hindi sila ide-deny na hindi sila nagda-dialysis becuse they have symptoms. Hindi po 'yun totoo," ani DOH Spokesperson Maria Rosario Vergeire.

Batay sa bagong expanded testing guidelines ng DOH, kabilang ang mga dialysis patient sa mga prayoridad na i-test.

Ayon sa guidelines: "[Those to be prioritized include] dialysis patients and patients who are immunocompromised, such as those who have HIV/AIDS, inherited diseases that affect the immune system, those in chemotherapy or radiotherapy who shall be tested at the discretion of the attending physician, following the existing guidelines of Philippine Society of Microbiology and Infectious Diseases."

Ang panawagan lang ni Del Rosario ngayon na bilisan ang paglabas ng resulta ng test. Giit ng National Kidney Transplant Institute, mabiis naman nilang napapatupad ito.

Ito ay kahit pa raw sumasailalim sa swab test ang lahat ng pasyenteng dumaraan sa kanilang emergency room.

"Mayroon kaming test dito na hopefully in 2-3 hours, makuha na namin ang resulta. 'Yung gene expert as to prioritization, mayroon kaming patakaran kung sino ang dapat unahin. It doesn't mean na positive ka ng COVID ay uunahin ka," ani NKTI Executive Director Rose Marie Liquete.

"Kung stable ka, kung positive ka sa last session, hindi nilalagay kasi we have to contain the virus. Hindi puwedeng basta na lang lahat ng pasyente ko mahahawa," dagdag niya.

Dagdag ni Liquete, agad nilang hinihingi ang swab test results kapag ang pasyente ay kailangan na talagang ma-dialysis, para malaman kung saang dialysis machine siya dadalhin.

Payo ni Vergeire, magpa-test dalawang araw bago ang nakatakdang dialysis schedule para mas mabilis na maisalang.

Umaasa si Del Rosario na mabawasan din ang kailangang ilalabas na pera lalo’t marami ang nawalan ng trabaho dahil sa pandemya.

— Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News