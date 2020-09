Umento sa sahod ng private hospital nurses ipapanukala ng DOLE

Hindi pa nararanasan ni Jennifer Fortunado na maging regular employee sa loob ng isang dekadang pagsisilbi bilang nurse.

Ang sahod niyang P7,000 noon, bahagya lang din umano ang itinaas.

Gusto raw sana niya tumulong sa pamilya, pero dahil sa COVID-19 pandemic ay nadagdagan ang kaniyang gastos para sa personal protective equipment at pangangailangang pagkalusugan.

Iniiwasan kasi niyang magkasakit lalo't wala siyang benefits.

"If ever na magkaroon ka ng sakit or anything, wala... tapos pagkakasyahin mo talaga 'yong P12,000 sa family mo saka sa sarili mo," ani Fortunado.

Dahil sa pandemya, lumalakas ngayon ang panawagan na itaas ang sahod ng mga nurse.

Ang mga nasa pampublikong ospital ay mararamdaman na ang itinakdang "entry salary" sa Philippine Nursing Act of 2002, na Salary Grade 15 o P32,053 matapos ang halos 2 dekada.

Tingin ng Department of Labor and Employment (DOLE) ay panahon na para itaas din ang sahod ng mga nurse sa pribadong sektor, na minimum wage pa rin hanggang ngayon.

"I am going to present to the Inter-Agency Task Force a bill that will propose the increase of our nurses and medical workers in the private sector, to the level of the nurses and medical workers in the public sector," ani Labor Secretary Silvestre Bello III.

"One of the reasons na umaalis 'yung ating mga nurses ay talagang starvation pay 'yung natatanggap nila sa mga hospitals," ani Bello.

Ikinatuwa naman ng Filipino Nurses United (FNU) ang hakbang ng DOLE.

Bukod sa sahod, marami pa umanong dapat ayusin.

Suportado rin ng FNU ang House Bill No. 5184 na inihain ng Bayan Muna party-list noon pang isang taon dahil sa mga nakapaloob na proteksiyon sa mga nurse.

"Security of tenure, of course, and salary increase. And then the work condition, so 'yon ay dapat tingnan nang buo," ani FNU President Maristela Abenojar.

Hiling din ng FNU na paigtingin ang monitoring ng pamahalaan para matiyak ang pagsunod sa labor law ng mga pribadong ospital.

Iginiit naman ni Bello na malaki ang maitutulong kung mayroong maghahain ng mga pormal na reklamo sa mga ospital.

Sa kabila ng positibong tugon sa mga panawagang itaas ang sahod ng mga nurse, gusto pa rin ni Fortunado na umalis papuntang United Kingdom.

Kailangan daw kasi siya ngayon ng pamilya matapos matigil sa trabaho ang 2 kapatid dahil na rin sa pandemya. Gusto na rin niyang makauwi ang amang overseas Filipino worker.

-- Ulat ni Zen Hernandez, ABS-CBN News