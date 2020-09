Doctors' group na nagsulong ng pag-alis ng lockdowns pinaiimbestigahan

Pinaiimbestigahan ni Interior Secretary Eduardo Año ang ilang paglabag sa quarantine protocols ng grupo ng mga doktor na nagsusulong ng kampanyang #FlattenTheFear.

Ito ay ang grupong Concerned Doctors and Citizens of the Philippines (CDC-PH) na noong nakaraang linggo ay nanawagan sa gobyerno na tanggalin ang lahat ng uri ng lockdown, at sa halip ay tutukan na lang ang early prevention at treatment kontra COVID-19.

"That really is not a legitimate group and I already directed the [Criminal Investigation and Detection Group] to investigate for possible criminal violations or criminal cases," ani Año.

"Gumawa sila ng sort of meeting or seminar. Hindi sila nagsusuot ng mask. That is already a violation of our quarantine protocol," dagdag ng kalihim.

Nabahala rin si Año sa grupo dahil isinusulong nito ang paggamit ng gamot kontra COVID-19, na nauna nang sinabi ng Department of Health (DOH) ay may masamang epekto sa kalusugan.

"Hindi naman authorized ng [World Health Organization] at ng DOH. Mahirap iyan kasi baka ang tao, mas lalong magkasakit o magkaroon ng side effects," aniya.

Nagbabala si Año sa grupo na huwag magsulong ng ano mang health practice na hindi alinsunod sa guidelines ng gobyerno at ng WHO.

Isinusulong ng naturang grupo ang paggamit ng hydroxychloroquine bilang prophylaxis at gamot kontra COVID-19.

Maliban sa WHO, ang Department of Health ay hindi rin nagbigay ng pahintulot para gamitin sa mga COVID-19 cases ang naturang gamot na ginagamit para sa tinatamaan ng malaria.

Ang infectious disease expert na si Rontgene Solante ay nagbabala rin sa pag-alis ng lockdown sa bansa sa gitna ng pandemya.

"It’s really dangerous to look at it, that, when you lift the lockdown and take vitamins, prophylaxis," ani Solante, head ng adult infectious disease sa San Lazaro Hospital sa Maynila.

Noong Martes, umabot na sa 291,789 ang bilang ng kumpirmadong COVID-19 cases sa bansa, kung saan 230,643 ang gumaling at 5,049 ang binawian ng buhay.

-- Ulat ni Joyce Balancio, ABS-CBN News