Carpio Morales tutol sa panukalang pagbuwag sa Ombudsman

Hindi na siya ang nakaupo bilang Ombudsman pero sinabi ni Conchita Carpio Morales na tutol siya sa pagbubuwag sa dati niyang opisina dahil kapag nangyari ito'y lalaganap aniya ang korapsiyon.

Ito ay kasunod ng mga pahayag ng kasalukuyang Ombudsman na si Samuel Martires na dahil wala halos tumetestigo sa mga reklamo, mabuting isara na lang ang Office of the Ombudsman at magkaniya-kaniya na lang ang bawat opisina ng gobyenro sa paglaban ng korapsiyon.

Ayon din kay Carpio Morales, nagiging polisiya ni Martires ang pag-dismiss sa mga reklamo laban sa mga inaakusahang opisyal ng gobyerno.

"To abolish the office will open floodgates to the commission of more corrupt activities. Allegedly, his policy is to dismiss complaints," ani Carpio Morales sa isang pahayag.

Ayon kay Carpio Morales, mahalaga din ang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth (SALN) sa paghabol sa mga tiwaling opisyal.

Magugunitang iniutos ni Martires kamakailan ang mas mahigpit na patakaran sa pagkuha ng SALN dahil nagagamit lang ito sa politika.

Taliwas ito sa patakaran ni Carpio Morales noong nakaupo siya at nagbibigay ng kopya ng SALN ng presidente at bise presidente, at pagsasagawa ng lifestyle check sa mga hinihinalang abusadong opisyal.

Para sa National Union of Peoples' Lawyers (NUPL), dapat naman talagang hindi gamitin sa politika ang SALN at mga lifestyle check pero hindi tamang itago ang mga dokumento.

"Parang binigyan ng opaque mask. Alam mo 'yong opaque mask? Wala kang nakikita, tinakpan ka, 'yong mata mo, sa posibleng katiwalian kasi maraming gamit ang SALN. Hindi lang as evidence but it can also be a lead," ani NUPL Secretary General Edre Olalia.

Ayaw nang magkomento ni Martires sa mga pahayag laban sa kaniya.

Bukas naman si Sen. Franklin Drilon sa panukala ng Ombudsman na susugan ang batas para mapalakas ito, pero mahalaga pa rin aniya ang transparency sa gobyerno.

"Ating titingnan 'yong existing law kung ano ang magagawa natin para mapalakas natin ang prinsipyo ng transparency. I would like to see specific proposals from the Ombudsman," ani Drilon.

Sinabi ni Sen. Nancy Binay na nauunawaan niya ang paghihigpit ng Ombudsman sa paglalabas ng SALN dahil nagagamit ito sa politika.

Pero may pagtiyak aniya ang Ombudsman na mabibigyan ang Senado ng kopya kung kakailanganin ito sa kanilang fact-finding investigation.

Ayon naman kay Sen. Panfilo Lacson, may mga testimoniya rin naman at ibang dokumento sa mga pagdinig sa Senado at hindi lang sila nakabatay sa lifestyle checks o SALN.

Naiintindihan naman ni Justice Secretary Menardo Guevarra ang sinabi ni Ombudsman dahil ang lifestyle check ay isa lang sa mga basehan ng katiwalian pero iginiit din niyang kailangang simple lang ang pamumuhay ng mga nasa gobyerno.