HONG KONG - Idinadaan sa isang malikhaing fundraising event ng mga kababayan natin sa Hong Kong ang pagtulong sa mga kapwa Pinoy na nangangailangan. Ang kanilang photoshoot for a cause ay nagiging inspirasyon na rin para manghikayat sa iba na mag-abot ng maliit man o malaking tulong.

2018 unang sumali sa photoshoot for a cause sa Hong Kong ang OFW na si Edna Señolay. Gusto niya kasing tumulong sa kapwa, kaya nakikilahok sa events na merong fundraising. Pero noong isang buwan, siya naman ang humingi ng tulong para sa kanyang pamangking ipinanganak na may problema sa spinal cord. Hindi niya inasahang ang mga kasama niya sa fundraising ang tutulong sa kanya.

“According to the MRI, mayroon siyang maliit na hole tapos yung fluid na magiging cyst siya so kailangan siyang tanggalin. Kasi kung hindi sya tanggalin, mayroon syang infections na connected sa brain. Kung hindi sya naagapan, magiging paralyzed yung pamangkin ko tapos mag-hydrocephalus,” sabi ni Edna.

Photoshoot for a cause din ang sinalihan ng OFW na si Reina Pologrates. Maliit man ang kinikita niya sa pagiging kasambahay, naniniwala siyang ‘pag pinagsama-sama ang maliliit na ambag ay napakalaki na nito para sa mga nangangailangan.

“Ang sarap ng feeling you know when you help others. It feels like, ‘oh, I can’t even imagine that I can help them with only this little amount.’ I can make them happy. I can make little changes in their lives,” sabi ni Reina.

Sumali rin sa mga fundraising event ang OFW na si Luzviminda Jagmis. Kasagsagan ng pandemic noong 2020 nang buoin niya ang grupo ng vloggers. Gumawa sila ng photoshoot para maengganyo rin ang ibang grupo na magsagawa ng fundraising drive.

“So ngayon, bilang isang makeup artist nagagamit ko rin siya bilang...influence sa ating kaibigan dito para ‘pag may off, mayroon silang pagkakaabahalan na makakatulong sa mga beneficiary during shoot for a cause and pwede na rin source of income yon,” sabi ni Luzviminda.

Photoshoot for a cause din ang pinagkakaabalahan ng grupong Hope for Hand.

“We check them how they are here in Hong Kong. Last year, marami mga balita about depression...We keep checking up on them, how they are. ‘Kamusta ang amo?,’ ‘Kamusta ang trabaho?’ ‘Kamusta ang problema?’ so they can open up with us. We have the charity but also sa amin individual dito sa Hong Kong, we help each other,” pahayag ng OFW na si Carmelita Duguilang.

Para sa kanila, maliit man o malaki, mahalagang may maiambag para makatulong sa mga nangangailangan.

