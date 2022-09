Pabahay program inilunsad sa Batasan Hills, Quezon City

Inilunsad ngayong Huwebes sa Batasan Hills, Quezon City ang Pambansang Pabahay Program kasama si Department of Human Settlements and Urban Development (DHSUD) Secretary Jose Rizalino Acuzar at Quezon City Mayor Joy Belmonte.

Kumpara noong mga nagdaang taon kung saan ang mga relocation site ay malayo sa lugar ng residente, "in-city" na ang bagong programa.

"Pareho kami ng utak ni Jerry. Alam nya hindi sustainable ang offsite relocation, sapagkat yung iba, binebenta lang naman yung mga rights doon. Tapos, babalik sa lungsod, tapos magsa-squat ulit. Yan ang mga nangyayari sa nakaraan. Nung sinabi ni Sec. Jerry yan, natuwa naman kami," ani Belmonte.

Sa Batasan Hills pa lang ay 14,000 na ang ipatatayong mga bahay, ayon kay Acuzar.

Dagdag niya, Quezon City ang napili nilang lugar para sa pag-uumpisa ng proyekto dahil handa na ang lungsod.

Pero aminado siyang maraming pagsubok ang kanilang haharapin bago matapos ang programa sa 2028.

Magsisimula na rin ang groundbreaking ng pambansang pabahay program sa ibang lugar sa Visayas at sa Mindanao.

