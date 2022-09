Larawan mula kay Bong Rodolfo

Nangangamoy krudo pa rin sa Barangay Marinawa, Bato, Catanduanes, isang linggo matapos na dumiretso sa creek ang natapong krudo mula sa power producer na Sunwest Water & Electric Company, Incorporated (SUWECO).

Gumagamit ang SUWECO ng krudo para paandarin ang kanilang generator sets na nagsu-supply ng kuryente sa First Catanduanes Electric Cooperative (FICELCO).

Ayon kay Bato Mayor Juan Rodolfo ngayong Huwebes, hindi nagsumite ang SUWECO sa lokal na pamahalaan ng incident report tungkol sa oil spill na ayon sa isang residente ay nadiskubre umaga ng Setyembre 15.

Sabi ni Rodolfo, ang kuwento ng ilang residente sa kaniya ay nakaidlip umano ang tauhan ng SUWECO habang nagre-refuel ng generator set kaya nangyari ang pagtagas ng langis.

"Sa barangay, ganun 'yong kwento-kwento. Nagre-refuel, parang ganun. Siguro pagod 'yung naka-assign dun, natulugan kaya ayun nag-spill sa kanal nila," ani Rodolfo.

Nasa 700 litro o tatlong malalaking drum ng krudo ang umagos muna umano sa 250-270 meters na kanal sa FICELCO compound, bago humalo sa tubig sa creek.

Mabuti na lamang, ayon sa alkalde, hindi kalakasan ang tubig mula sa talon na konektado sa creek, kaya naiwasang kumalat ang oil spill sa Pacific Ocean.

"Hindi dumiretso ng dagat kasi na-confine din siya doon. Di ba, galing ng creek? Ngayon, 'pag 'yung dagat medyo malakas, natatabunan nila 'yung daanan nung tubig galing sa sapa. Kaya hindi siya tuloy-tuloy na pupunta sa dagat," paliwanag nito.

Dahil hindi dumadaloy ang tubig, dinagsa ng mga residente ang creek, at sinabayan ang mga taga-SUWECO sa pagkolekta sa krudo.

"Iyong mga constituents do'n, sila na ang nag-igib don sa mga fuel, and yung taga-SUWECO. Alas-2 ng hapon, may nakuha na silang halos dalawang drum na fuel na natapon," kuwento ng opisyal.

"Tinitimba para makakuha ng krudo. Walang bayad na tao sa mga tumitimba ng krudo. Madami isda dyan dati. Siyempre, mamamatay 'yon," sabi naman ng residenteng si Bong Rodolfo.

Ipinaubaya ng LGU-Bato ang pag-iimbestiga sa oil spill sa Environmental Management Bureau ng Department of Environment and Natural Resources-Bicol.

Ayon sa EMB-DENR Bicol, tapos na ang kanilang imbestigasyon. Pero tumanggi itong magbigay ng ibang detalye dahil ginagawa na umano ang resolusyon sa kaso.

Anuman ang kalabasan ng imbestigayson ng EMB-DENR Bicol, tiniyak ng LGU-Bato na hahabulin nito ang SUWECO sa ginawang pinsala sa kapaligiran ng Barangay Marinawa.

"May gawin kayong ano dun aksyon din na para dun sa nagawa niyong kapabayaan. Meron kayong, in return sa nasira niyo, siyempre dapat maibalik yun. Kahit hindi sa mabilisan na aksyon niyo, yung pang matagalan na. Maalis yung oil spill at maibalik yung buhay ng mga nangamatay na mga isda," saad ng alkalde.

Humingi ang ABS-CBN News ng pahayag mula sa SUWECO, pero hindi pa ito sumasagot.

Ayon naman sa LGU at DENR, nakipag-ugnayan na ang kompanya sa kanila at sa mga apektadong residente.

— ulat ni Jonathan Magistrado

