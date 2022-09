Mga motorista pinag-iingat sa 'fake bundol' modus

Pinag-iingat ng mga opisyal ng Quezon City ang publiko sa isang modus na "fake bundol", o pagpapanggap ng isang taong nabundol o nasagasaan upang perahan lang ang motorista.

Bumibiyahe na pauwi ang manager ng isang call center na si Mr. Chang pasado alas-5 ng umaga noong Agosto 30.

Pagdaan niya sa may Quezon Avenue sa bahagi ng D. Tuazon, Quezon City, biglang may kumalabog sa kaniyang sasakyan.

Sa rear view mirror, kitang nabitawan ng lalaki ang dalang plastic na may lamang bigas. Gumulong pa ang lalaki sa daan.

Pero habang papalapit ang lalaki sa kaniyang sasakyan, namukhaan ito ni Mr. Chang dahil mistulang naulit ang eksenang nakuhanan din ng kaniyang dash cam noong Abril.

Pinagsabihan ni Mr. Chang ang lalaki dahil modus na umano ang ginawa nito.

Katuwiran umano ng lalaki kay Mr. Chang, mamamalimos lang sana siya kaya lumapit.

Nag-imbestiga na ang Quezon City Task Force For Transport and Traffic Management at ang Quezon City Police District sa pangyayari.