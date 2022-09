Nag-aabang ng masasakyan ang ilang commuter sa EDSA. George Calvelo, ABS-CBN News

Naghihigpit na ng sinturon ang ilang commuter dahil sa nakaambang taas-singil sa ilang uri ng transportasyon pagdating ng Oktubre 3.

Kabilang dito si "Ruby," residente ng Quezon City.

Isang tricycle at 2 jeep ang sinasakyan niya para makarating sa trabaho sa Cubao, mula sa Don Antonio sa Quezon City. Wala kasing diretsong ruta na masasakyan.

"Galing sa bahay namin, palabas sasakay pa kami ng tricycle. Kung pwedeng lakarin, lalakarin na lang... Aalis na lang kami ng mas maaga before sa time ng pasok," ani Ruby.

Sa ulam naman magtitipid ang construction employee na si Sauro.

"Kalaha-kalahati nalang ang ulam para hindi na full order para makatipid," aniya.

Magiging P12 na ang base fare o pamasahe sa unang 4 kilometro sa tradisyunal na jeep.

Nasa P13 hanggang P15 naman ang magiging base fare sa airconditioned at regular buses sa unang 5 kilometro, habang nasa P45 ang flagdown rate ng mga taxi.

Inaantabayanan naman ng grupo ng UV Express kung aaprubahan ng gobyerno ang kanilang petisyon para sa dagdag-pasahe.

Ayon kay Alliance of UV Express Association Secretary George Jalandoni, nakapagsumite na sila ng petisyon at sumalang na ito sa pagdinig ng LTFRB en banc, 2 linggo na ang nakaraan.

Hirit ng grupo ang P1 dagdag-singil sa kada kilometro mula sa kasalukuyang P2 kada kilometro.

"Sa ngayon bukod po sa pandemya, sumabay pa po 'tong lahat including the inflation, dollar, et cetera so ang pinakaano rin po talaga is yung krudo po talaga," ani Jalandoni.

"Sana'y maintindihan n'yo rin po kami dahil ito naman po ay maibabalik sa inyo sa pamamagitan ng serbisyo," dagdag niya.

— May mga ulat ni Lyza Aquino, ABS-CBN News

