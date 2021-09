MAYNILA - Lusot na sa ikalawang pagbasa ng Senado ang panukalang batas na magpapalawig sa voter's registration.

Nitong Lunes, inihain ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri ang Senate Bill No. 2408 o Act Extending the Registration of Voters for the 2022 National and Local Elections.

Ito ay matapos i-adopt ang concurrent resolution ng Senado at Kamara na humihimok sa Commission on Elections (Comelec) na palawigin ng isang buwan ang voter registration.

Ito rin ang hinihingi ng Senate Bill No. 2408.

Mula sa kasalukuyang deadline ng Comelec na September 30 ay layuning gawin ito ng October 31 para maiwasan ang voter disenfranchisement.

Bukod kay Zubiri, co-author sa panukala ang 22 pang senador.

“Given that the registration period was suspended for over 5 months due to various community lockdowns across the country, it is only right that we push the deadline back, and give our people a chance to come out and register, and exercise their right of suffrage," paliwanag ni Zubirri.

Noong August, sinabi ng Comelec na 61 milyong Pinoy ang nakarehistro na.

Mababa ito sa datos ng Philippine Statistics Authority na 73.3 milyon.

Sabi ni Zubiri, maghapong pumipila sa registration center ang mga Pilipino pero kulang lang talaga sa oras.

“Ready naman pong bumoto ang mamamayang Pilipino... Maghapon silang pumipila sa registration centers. Pero kulang po talaga ang oras," aniya.

“Let’s give our people a chance to come out and register, dahil requisite iyan sa karapatan nilang bumoto at makibahagi sa ating demokrasya."

Nauna nang sinabi ng mga senador na kinikilala ng Korte Suprema ang kapangyarihan ng Comelec na magtakda ng deadline sa voter registration basta hindi lalagpas sa 120 days bago ang aktwal na halalan.

-- Ulat ni Robert Mano, ABS-CBN News

Watch more on iWantTFC